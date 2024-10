Entdeckung von Krebsrisikoassoziationen für sechs neue Gene

REYKJAVIK, Island, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -Wissenschaftler von deCODE genetics/Amgen und ihre Mitarbeiter haben sechs neue Gene mit seltenen Keimbahnvarianten entdeckt, die mit dem Krebsrisiko in Verbindung stehen. Die Ergebnisse werden heute in Nature Genetics unter dem Titel „Gene-based burden tests of rare germline variants identify six cancer susceptibility genes" veröffentlicht.

Eine Untergruppe von Krebserkrankungen tritt bei Personen auf, die mit seltenen Sequenzvarianten geboren werden, die ihr Krebsrisiko erheblich verändern. Die Entdeckung solcher Varianten, wie die in den Genen BRCA1- und BRCA2 , hat zu einer verbesserten Krebsfrüherkennung und zur Entwicklung gezielter Therapien geführt, die letztlich die Krebsbelastung verringern und die Prognose der Träger dieser Mutationen verbessern.