Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,44 Prozent auf 132,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,33 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Mit dem aktuellen Rückgang hat der Bund-Future die deutlichen Kursgewinne vom Wochenauftakt wieder eingebüßt. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank hatten am Montag fallende Ölpreise die Inflationserwartungen gedämpft, was eine Kursbewegung am deutschen Anleihemarkt auslöste. "Wir sind skeptisch, dass die Bewegung in den kommenden Tagen Bestand haben wird", heißt es im Morgenkommentar der Dekabank.