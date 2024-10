Neue Forrester TEI-Studie deckt 434 % ROI und über 5,9 Mio. USD an Vorteilen durch Wedia DAM-Lösung auf

Paris (ots/PRNewswire) - PARIS, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Wedia, führender

Anbieter von Digital Asset Management (DAM) und Social Media Management

(Iconosquare), gab heute eine Forrester Consulting Total Economic Impact(TM)

(TEI)-Studie bekannt, die eine bemerkenswerte Kapitalrendite (ROI) von 434 % und

erhebliche betriebliche Verbesserungen durch die DAM-Lösung von Wedia belegt.



Unternehmen nutzen DAM-Plattformen, um digitale Medieninhalte wie Videos, Bilder

und Marketingvorlagen zu organisieren, gemeinsam zu nutzen und zu verteilen. Das

DAM von Wedia hilft seinen Kunden, diese Komplexität zu bewältigen und die Ziele

in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Markenbekanntheit zu unterstützen.

Durch die Integration von Innovationen wie generativer KI speichert die

Plattform von Wedia zuverlässig große Mengen an Inhalten und erfüllt so die sich

wandelnden Anforderungen globaler Unternehmen.





Auf der Grundlage von vier Kundeninterviews analysiert der Forrester TEI-Berichtdie finanziellen und strategischen Vorteile, die mit der DAM-Lösung von Wediaerzielt wurden.Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:- Kosteneinsparungen in Höhe von 5,98 Mio. USD: Funktionen zur Verwaltungdigitaler Rechte und zur Erstellung von Vorlagen senken die Kosten für dieErstellung und Speicherung von Inhalten.- 40 % kürzere Markteinführungszeit: Die verbesserte Zugänglichkeit von Assetsund die optimierten Arbeitsabläufe ermöglichten eine schnellere Projekt- undProdukteinführung.- 2,9 Mio. USD an neuen Geschäftsmöglichkeiten: Verbesserte Marketingeffizienzeröffnete neue Einnahmequellen.- Verbesserte Markenkonsistenz: Die zentrale Verwaltung sorgte für einkohärentes Brand Messaging über alle Kanäle hinweg.- Verbessertes Benutzererlebnis: Funktionen wie Single Sign-On und Autotuningsteigern die Effizienz und die Zufriedenheit der Benutzer.- Risikominderung: Klare Sichtbarkeit des Urheberrechts verringert rechtlicheund technische Risiken.Schlüsselmetriken:- ROI: 434 %- Amortisationsdauer: Unter sechs Monaten"Die Ergebnisse von Forrester bestätigen die transformative Wirkung, die unsereLösung auf die Kunden hat", so Nicolas Boutet, CEO von Wedia. "Der Berichtunterstreicht den hohen ROI und die operativen Vorteile, die unsere DAM-Lösungfür Unternehmen weltweit bietet."Die vollständige Forrester TEI-Studie können Sie hier herunterladen: Wedia TEIStudie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4288571-1&h=3888837949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4288571-1%26h%3D756252928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wedia-group.com%252Fforrester-total-economic-impact%26a%3DWedia%2BTEI%2BStudy&a=Wedia+TEI+Studie) .Informationen zu WediaDie an der Euronext Growth notierte Wedia Group ist ein globaler SaaS-Anbieter,der sich auf Digital Asset und Social Media Management spezialisiert hat. Mitihren Angeboten Wedia und Iconosquare ermöglicht die Gruppe Vermarktern,Kommunikatoren und Social-Media-Managern, digitale Inhalte effizient zuerstellen, zu verbreiten und zu bewerten. Mit 4.500 Kunden in 120 Länderngenießt Wedia das Vertrauen von Decathlon, Universal, Merck und der NASA undwurde von Gartner und Forrester anerkannt. Mit Hauptsitz in Frankreich undNiederlassungen in Deutschland und Kanada erzielt Wedia im Jahr 2023 einenUmsatz von fast 14 Mio. EUR, wovon 80 % auf SaaS entfallen.mailto:lynn.klemke@wedia-group.comKontakt:Lynn Klemke, Events & PR Managerlynn.klemke@wedia-group.com+33 (0)1 44 64 87 87View originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-forrester-tei-studie-deckt-434--roi-und-uber-5-9-mio-usd-an-vorteilen-durch-wedia-dam-losung-auf-302289302.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171413/5897244OTS: Wedia