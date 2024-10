Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) - AVL und InSilicoTrials (IST) sind eine

strategische Partnerschaft eingegangen, um die führende Software für numerische

Strömungsmechanik, AVL FIRE(TM) M, in die KI- und Modellierungs- und

Simulationsplattform von InSilicoTrials zu integrieren. Diese Zusammenarbeit

erweitert das Lösungsangebot von InSilicoTrials und stellt einen bedeutenden

Fortschritt bei der Bereitstellung von hochmodernen

Multiphysik-Simulationswerkzeugen für die Gesundheitsbranche dar und verbessert

die Produktentwicklung sowie die betriebliche Effizienz.



AVL FIRE(TM) M, (https://www.avl.com/en/simulation-solutions/software-offering/s

imulation-tools-a-z/avl-fire-m) ein fortschrittliches CFD-Tool (Computational

Fluid Dynamics) der AVL List GmbH, ist bekannt für seine Fähigkeit, Ein- und

Mehrphasenströmungen, nicht-reagierende und reagierende Strömungen,

Wärmeübertragung und Festkörpertemperaturen in komplexen Systemen zu simulieren.

Die Fähigkeiten von AVL FIRE(TM) M, die traditionell im Automobilsektor

eingesetzt werden, können dank dieser Zusammenarbeit nun auch in einer breiteren

Palette von Branchen wie der Pharmaindustrie und den Biowissenschaften genutzt

werden.







(https://insilicotrials.com/xps/) eine hochentwickelte DEM-Simulationssoftware

(Discrete Element Method), um detaillierte Vorhersagen über

Flüssigkeits-Granulat-Prozesse in der pharmazeutischen Produktion zu

ermöglichen. XPS - entwickelt vom Research Center Pharmaceutical Engineering

(RCPE) - ermöglicht mit seinen fortschrittlichen Kontaktmodellen und massiv

parallelen Algorithmen, die für GPUs optimiert sind, eine präzise Steuerung und

Vorhersage von Unit Operations. Diese Fähigkeit gewährleistet unübertroffene

Genauigkeit und kürzeste Ausführungszeiten und unterstützt eine umfassende

Prozessoptimierung und Fehleranalyse.



Der Erfolg dieser Simulationen ist nicht unbemerkt geblieben, sodass die FDA

kürzlich eine XPS-Lizenz (https://insilicotrials.com/wp-content/uploads/2024/04/

Press_Release_collab_RCPE_april_24.pdf) als internes Simulationswerkzeug

erworben hat. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Agentur für die

Integration fortschrittlicher Rechentechnologien und markiert einen bedeutenden

Wandel hin zu anspruchsvolleren Herstellungsprozessen in der Pharmaindustrie.

Sowohl RCPE als auch InSilicoTrials betrachten die Übernahme von XPS durch die

FDA als Schlüsselindikator für die Fähigkeit der Software, diesen Wandel in der

Branche zu unterstützen, und unterstreichen damit ihre entscheidende Rolle bei

der Förderung der Effizienz und Qualität der pharmazeutischen Produktion. Seite 2 ► Seite 1 von 3



