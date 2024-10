Novartis erhöht erneut Prognose - Wertminderung von Morphosys belastet

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wird nach einem Umsatz- und Gewinnplus erneut zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Erlös legte im dritten Quartal um neun Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar (11,8 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Dienstag in Basel mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus 10 Prozent. Ergebnisseitig lief es für den Pharmakonzern in den drei Monaten bis Ende September noch besser: Der operative Gewinn verdoppelte sich auf 3,6 Milliarden Dollar. Novartis begründete dies unter anderem mit geringeren Wertminderungen.

Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Konzerngewinn von 3,2 Milliarden Dollar nach 1,5 Milliarden ein Jahr zuvor. Analysten schauen allerdings vor allem auf den um verschiedene Einflüsse bereinigten Kern-Betriebsgewinn. Mit 5,1 Milliarden - ein Plus von rund 17 Prozent - fiel dieser besser als erwartet aus. Die Aktien kamen im frühen Handel dennoch unter Druck. Zuletzt sank der Kurs um drei Prozent auf 96,77 Franken. Die Aktie, die sich zuletzt nahe dem Jahreshoch gehalten hatte, erhielt einen Dämpfer.