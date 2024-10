Endgültige Zahlen belasten Drägerwerk nur kurz

washiwashi schrieb 16.10.24, 18:14

das q3 Ergebnis war bereinigt sicherlich ca. 10mio niedriger als erhofft, aber bei 800m Umsatz lässt sich nicht allzuviel hineininterpretieren. Dräger ist underlying on Track 4pct EBIT Marge zu machen und setzt somit die Bais für eine höhere Marge in 2025. nachdem man mit q2 etwas in Wachstum zurückgerudert ist, nun der zweite, wenn auch kleine Miss. Aber gemessen an dem Umfeld für Medtech Unternehmen, wo es in den letzten Monaten wg. China harte Profit Warnings gehagelt hat, ist hier höchstens ein wenig Niesel zu vermelden.

China sollte sich erholen, das US Geschäft zieht an und man konnte immerhin nun 30m Gewinn mit entsprechenden Liquiditätseffekten aus nicht mehr notwendigen Bereichen herausholen. es wird also schon etwas aufgeräumt.

ich rechne mit ca 80-90m EBIT in Q4. Die Dividende wird mindestens gehalten aufgrund guter Liquidität. kein Grund zur Panik.