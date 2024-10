Bitcoin steigt über 70.000 US-Dollar weiter Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag die Marke von 70.000 US-Dollar weiter hinter sich gelassen. In der Nacht war der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp erstmals seit dem Sommer wieder über diese runde Marke gestiegen. Als Preistreiber gelten Spekulationen auf einen Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung nähert sich damit dem Rekordhoch, das im März bei knapp 74.000 Dollar erreicht worden war. Am frühen Morgen wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bei etwa 71.400 Dollar gehandelt. Zuletzt kosteten ein Bitcoin etwa 71.100 Dollar.