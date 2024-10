Barrierefreie Kommunikation ab 2025 Pflicht / capito bietet innovative KI-Lösung zur Umsetzung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (FOTO)

Graz (ots) - Ab dem 28. Juni 2025 ist Schluss mit komplizierten Kaufprozessen

oder schwer verständlichen Produktbeschreibungen sowie Anleitungen. Mit dem

Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) müssen Unternehmen,

die ihre Produkte oder Dienstleistungen digital zum Kauf oder zur Buchung

anbieten, diese barrierefrei zugänglich machen. Das Netzwerk

https://www.capito.eu/ mit langjähriger Expertise in barrierefreier

Kommunikation bietet mit capito.ai (https://www.capito.eu/digital/) die Lösung:

ein KI-Tool, das Texte TÜV-zertifiziert in leicht verständliche Sprache

übersetzt. Darüber hinaus können Unternehmen mit dem

Online-Verständlichkeitscheck von capito überprüfen, wie verständlich ihre Texte

sind. Einfach URL eintragen und schon analysiert capito die Website.



Herausforderung oder Chance?





Das BFSG verpflichtet Unternehmen, die im Online-Handel tätig sind, ihreWebsites, und Webshops für alle Menschen barrierefrei zugänglich zu machen.Angefangen bei der online Tischreservierung, Flugbuchung, über das Abschließeneines Versicherungsvertrag bis zum digitalen Einkaufen im Lebensmittel- oderEinzelhandel. Die Herausforderung eröffnet Chancen: Barrierefreie Kommunikationverbessert nicht nur den Zugang für Menschen mit Behinderungen oderLernschwierigkeiten, sondern ermöglicht allen Menschen eine besseregesellschaftliche Teilhabe.KI als Schlüssel zur Barrierefreiheitcapito.ai setzt auf künstliche Intelligenz, um Texte aller Art automatisch indrei Sprachstufen (A1, A2, B1) zu vereinfachen. Die Anwender*innen wählen aussieben verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch undSpanisch, und machen Produktinformationen, Vertragsbestandteile und Anleitungenschnell und einfach zugänglich. Die Übersetzung mit capito.ai in Leichte undEinfache Sprache spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern ist gesetzeskonformund verbessert die Kommunikation.Warum Barrierefreiheit alle betrifft"In Deutschland können etwa 10,5 % der Erwachsenen sehr gut lesen, während vieleSchwierigkeiten haben, Texte von Versicherungen, Banken oderProduktbeschreibungen zu verstehen. Mit dem BFSG wird sichergestellt, dassniemand als Kunde im digitalen Bereich diskriminiert und von wichtigenInformationen ausgeschlossen wird. Genau hier setzen wir mit capito an, indemwir allen Menschen Zugang zu den Informationen bieten, die sie für einselbstbestimmtes Leben und eine konstruktive Teilhabe benötigen", erklärtWalburga Fröhlich, Co-Gründerin und CEO von capito.