Unternehmen verlagern Investitionen / Produktion wandert ab, Innovation und IT bleiben in Deutschland (FOTO)

- Deutsche Finanzvorstände planen, Investitionen ins Ausland zu verlagern:Während 82 Prozent der Befragten Deutschland aktuell als einen wesentlichenInvestitionsschwerpunkt nennen, erwarten das in fünf Jahren nur noch 63Prozent.- Profiteure der Entwicklung sind vor allem Europa (exkl. Deutschland) undNordamerika. China verliert dagegen als Investitionsziel an Attraktivität.- Durch die Verlagerungen der Investitionen ins Ausland wollen die Unternehmeninternationale Absatzmärkte erschließen und kostengünstigereProduktionsbedingungen nutzen. Investitionen in IT sowie Forschung undEntwicklung sollen jedoch weiterhin eher regional angesiedelt bleiben.Deutsche Unternehmen planen, in Zukunft mehr Geld im Ausland und weniger inDeutschland zu investieren. Das zeigen die Ergebnisse des CFO Survey vonDeloitte. Während aktuell noch eine deutliche Mehrheit der Befragten (82%) ihrenInvestitionsschwerpunkt in Deutschland sieht, gilt das in fünf Jahren nur nochfür 63 Prozent. An der Umfrage haben zwischen dem 12. September und dem 2.Oktober 185 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen teilgenommen.Von der Neuausrichtung der Investitionen profitieren vor allem Europa (exkl.Deutschland) und Nordamerika, aber auch Indien und Südostasien. China verlierthingegen als Investitionsziel an Relevanz (- 4 Prozentpunkte auf 9%).Vor allem das verarbeitende Gewerbe und exportorientierte Unternehmen blickenins Ausland. Fast drei Viertel der Befragten aus den Kernindustrien Automobil,Chemie und Maschinenbau (74%) bewerten Deutschland aktuell noch als einwesentliches Investitionsziel. Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre sehen dasnur noch 54 Prozent so. In Bezug auf China als Investitionsschwerpunkt sinkt derWert von 20 auf 8 Prozent. Nordamerika legt zugleich um 13 Prozent zu (auf 33%)."Die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, fehlende Nachfrage und hoheKosten führen dazu, dass die Unternehmen mehr im Ausland investieren", sagt Dr.Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte. "Dass dies vorallem in den deutschen Kernindustrien passiert, ist beunruhigend. DamitDeutschland im Standortwettbewerb bestehen kann, muss der politische Fokus aufbessere Rahmenbedingungen für Investitionen und auf die Erhöhung derProduktivität gelegt werden."Besserer Marktzugang und eine kostengünstigere Produktion ziehen Unternehmen insAuslandInsgesamt 40 Prozent der CFOs erhoffen sich durch höhere Auslandsinvestitionen