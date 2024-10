Adidas legt Streit mit Kanye West bei - mittelfristig zuversichtlich

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat die seit rund zwei Jahren andauernden Streitigkeiten mit dem umstrittenen Rapper Kanye West beigelegt. So habe es eine außergerichtliche Einigung mit West und seinen Anwälten gegeben, sagte Adidas-Chef Björn Gulden am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den endgültigen Zahlen des dritten Quartals. Damit seien alle Klagen vom Tisch, so Gulden. Zahlungen habe es weder in die eine, noch die andere Richtung gegeben.

Im laufenden Jahr hat der Sportartikelhersteller hingegen wieder in die Spur zurückgefunden. Nach einem starken dritten Quartal zeigte sich der Konzern optimistisch für die weitere Entwicklung. So hält Gulden das Geschäft mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl in der Lifestyle- als auch der Sportkategorie für gut ausbalanciert. "Das starke zugrunde liegende Wachstum in China und die früher als erwartete Rückkehr zu positiven Zahlen der Marke Adidas in Nordamerika in den letzten beiden Quartalen stimmen uns für die mittelfristige Zukunft zuversichtlich", erklärte er.

Adidas hatte bereits am 15. Oktober vorläufige Zahlen vorgelegt und die Prognose zum wiederholten Male erhöht. Dies bestätigte das Unternehmen nun. So stieg der Umsatz im dritten Quartal um 7,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, währungsbereinigt legten die Erlöse um zehn Prozent zu. Dabei profitierte Adidas unter anderem von einer robusten Nachfrage nach Retro-Turnschuhen sowie Fußball-Trikots. Die Zahlen sind immer noch von den Yeezy-Verkäufen aus der Zusammenarbeit mit Kanye West verzerrt. Ohne diese Verkäufe legte der Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent zu.

Getrieben wurde das Wachstum von der Kauffreude der Europäer. Aber auch im wichtigen chinesischen Markt konnte Adidas währungsbereinigt um knapp neun Prozent zulegen. Der Konzerngewinn aus dem fortgeführten Geschäft legte um 73,4 Prozent auf 469 Millionen Euro zu.

Die Aktie gehörte zu den größten Gewinnern um Dax und legte gegen Mittag im 1,6 Prozent zu. Analysten lobten die Geschäftsentwicklung. Baader-Bank-Analyst Volker Bosse hob zudem die optimistischen Aussagen von Konzernchef Gulden hervor, der unter anderem betonte, dass Adidas in allen Regionen, in allen Vertriebskanälen und jetzt auch in allen Produktbereichen wachse./nas/mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 215,7 auf Tradegate (29. Oktober 2024, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 38,99 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 169,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 279,00EUR was eine Bandbreite von -22,48 %/+27,98 % bedeutet.