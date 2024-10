Collective Mining gibt den Erhalt der Ausübungserklärung von Beteiligungsrechten durch einen strategischen Investor bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN ZEITUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 29. Oktober 2024 - Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mini ... - freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 24. und 25. Oktober 2024, in denen ein öffentliches Kaufangebot von Stammaktien ("Stammaktien") im Wert von 35 Millionen C$ unter der Leitung von BMO Capital Markets im Auftrag eines Konsortiums von Emissionsbanken (das "öffentliche Angebot") angekündigt wurde, sein strategischer Investor, der über Beteiligungsrechte an Aktienfinanzierungen des Unternehmens verfügt (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2024), diese Beteiligungsrechte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot ausgeübt hat. Der strategische Investor beabsichtigt, eine solche Anzahl an Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 5,00 C$ pro Stammaktie zu zeichnen, die dazu führen wird, dass der strategische Investor 9,99 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien hält, und zwar auf teilweise verwässerter Basis nach Durchführung des öffentlichen Angebots, berechnet in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Beteiligungsrechts des strategischen Investors. Die Stammaktien, die an den strategischen Investor ausgegeben werden sollen, werden im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben, die voraussichtlich gleichzeitig mit dem öffentlichen Angebot abgeschlossen wird. Die Stammaktien, die an den strategischen Investor ausgegeben werden sollen, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Das öffentliche Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung unterliegen der Genehmigung und Zulassung durch die Toronto Stock Exchange und die NYSE American.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Buy-Deal-Finanzierung angeboten und im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden sollen, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert. Sie dürfen weder an Personen in den "Vereinigten Staaten" noch an "US-Personen" (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und der anwendbaren U.S. State Securities Laws vor.

Seite 2 ► Seite 1 von 4