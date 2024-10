Blacklane schließt bisher größte Finanzierungsrunde ab und gibt Investition von TASARU Mobility Investments ("TASARU") bekannt

„Wir freuen uns sehr, TASARU als langfristigen strategischen Investor gewonnen zu haben, dessen Know-how im Bereich Mobilität für Blacklane von großem Wert sein wird. Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um unsere Ziele zu erreichen. Zudem begrüßen wir, dass unsere bestehenden Investoren - Mercedes-Benz Mobility, Gargash Enterprises, Al Fahim Group, Alstin Family und RI Digital Ventures - unsere nachhaltige und langfristige Investitionsstrategie unterstützen. Diese Finanzierungsrunde ist ein starkes Signal und eine Anerkennung dessen, was das Blacklane-Team in den vergangenen Jahren erreicht hat", sagte Dr. Jens Wohltorf, CEO und Gründer von Blacklane.

Im Rahmen der Investition plant Blacklane, seine Aktivitäten in seinem größten Markt, den USA, auszubauen, den Fokus auf den Nahen Osten zu schärfen und die Geschäfte in Europa fortzusetzen. Dies ermöglicht es Blacklane, sein Geschäftsmodell mit globalen und lokalen Mobilitätslösungen zu diversifizieren und gleichzeitig neue Dienstleistungen für seine Gäste mit der gewohnt hohen Servicequalität anzubieten.

Insbesondere in Saudi-Arabien wird das Unternehmen in mehreren wichtigen Städten starten, eine Flotte von Elektrofahrzeugen (EVs) einsetzen und Arbeitsplätze schaffen, einschließlich der vor Ort einzigartigen Möglichkeit für Chauffeure, Schulungen in Blacklanes Chauffeur-Akademien zu besuchen.

Die Partnerschaft mit TASARU wird auch die Zusammenarbeit mit lokalen Marktakteuren wie Fluggesellschaften und Anbietern von Flughafentransfers umfassen, um maßgeschneiderte Luxus-Chauffeurdienste für die wachsende Nachfrage des saudi-arabischen Marktes bereitzustellen.