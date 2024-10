Zurückhaltung vor Zahlenflut

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zurückhaltung hat auch am Dienstag die Lage an den europäischen Aktienmärkten geprägt. Vor Zahlen der Google -Mutter Alphabet hielten sich die Marktteilnehmer zurück. Mit Microsoft , Meta , Apple und Amazon stehen gleich vier weitere US-Schwergewichte mit Quartalsberichten in den Startlöchern und eine ganze Reihe europäischer Unternehmen wird ebenfalls Zahlen vorlegen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,43 Prozent auf 4.986,97 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI verlor dagegen 0,48 Prozent auf 12.179,81 Punkte, während der britische FTSE 100 mit 8.297,89 Punkten 0,15 Prozent höher notierte.