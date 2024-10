Frischcremes und Franzbrötchen sind der Renner

Köln (ots) -



- Durchschnittlich 5.500 Kund:innen erledigen veganen Wocheneinkauf im REWE voll

pflanzlich

- Backwaren sowie frisch im Markt hergestellte Cremes und belegte Brötchen sind

die Renner

- Weitere Self-Checkout-Kassen wurden bereits eingebaut, die Öffnungszeiten

verlängert



"Wir sind ein richtiger Supermarkt, nur eben rein pflanzlich." Mit diesem

Versprechen eröffnete Betreiber Dennis Henkelmann gemeinsam mit REWE

Group-Vorstand Peter Maly Mitte April den ersten rein pflanzlichen Supermarkt

des Handelsunternehmens in Deutschland. Dass das Konzept des ersten "REWE voll

pflanzlich" in Berlin dieses Versprechen einlöst, bestätigen die rund 5.500

wöchentlichen Einkäufe. Das meiste Lob gibt es von den Kund:innen genau für

diesen Punkt - dass sie von Gemüse über Backwaren und gekühlten Produkten bis zu

Süßwaren und Drogerieartikeln ein volles Sortiment vorfinden. Einen weiteren

großen Vorteil sieht die Kundschaft darin, im "REWE voll pflanzlich" einfach in

allen Regalen bedenkenlos zugreifen zu können. Im Vergleich zu herkömmlichen

Lebensmittelmärkten entfallen die Suche nach veganen Artikeln und das Prüfen der

Zutaten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im "REWE voll pflanzlich" an der Warschauer Brücke im Stadtteil Friedrichshain(Warschauer Straße 33) gibt es auf 212 Quadratmetern mehr als 2.700 veganeProdukte. Zum Vergleich: In den gängigen REWE-Märkten umfasst das Sortiment biszu 1.400 vegane Artikel. Kaufmann Dennis Henkelmann nimmt im REWE vollpflanzlich eine etwas andere Kundschaft wahr als in seinem benachbartenklassischen REWE-Markt: "In meinem Stammmarkt laufen pflanzliche Produkte auchsehr gut. Dort kaufen aber eher Flexitarier ein, die Warenkörbe sind buntgemischt. Im Pflanzlich-Markt sind es schon eher die Veganer, die ganz bewusstnur rein pflanzlich einkaufen möchten." Henkelmann ist gespannt, wie es in dennächsten Monaten an der Warschauer Brücke weitergeht. "Wir werden im kommendenJahr sehen, ob die Kunden ein rein pflanzliches Lebensmittelangebot auch aufDauer annehmen."Die beliebtesten ProdukteConvenience ist das mit Abstand stärkste Segment im REWE voll pflanzlich. Diebeliebtesten Produkte kommen aus der Backwelt: Im ersten halben Jahr gingenjeweils rund 6.000 Schokocroissants und Franzbrötchen über die Kasse. Die selbsthergestellten Snackbrötchen wie Schnitzel Dinkel und Räuchertofu zählen ebensozu den Rennern. Die beliebten Frischcremes auf Kokos-Mandel-Basis stellt dasTeam täglich im Markt her. Nachdem es zum Start herzhafte Sorten mitLauchzwiebeln und Paprika gab, hat das Team nachgelegt und süße Varianten wieHimbeere und Mango entwickelt.