Golden Cariboo - Großes, robustes Goldsystem deutet sich an

Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) hat mit den Bohrungen in der Halo Zone seines Goldprojekts Quesnelle Quartz Gold Mine (QGQ) vor Kurzem Vererzungsabschnitte präsentiert, die für die vergleichsweise kleine Goldgesellschaft zum Game-Changer werden könnten.



Beispiel Bohrkerne für blättrige bis stockförmige Adern in Bohrloch QGQ24-19; Quelle Golden Cariboo Resources

Unter anderem erbohrte man spektakuläre 136,51 Meter mit 1,77 g/t Gold! Dabei war der Analyse die Beobachtung vorausgegangen, dass die Bohrkerne aus der Halo Zone allesamt sichtbares Gold an zahlreichen Stellen enthielten. Das ist nicht immer gleichbedeutend mit starker Goldvererzung aber wie in diesem Fall eben oft doch ein wichtigerHinweis.

Abermals sichtbares Gold in allen Bohrungen

Nun hofft das Team von Golden Cariboo natürlich darauf, auch mit den nächsten Bohrungen ähnliche Erfolge erzielen zu können. Und wie das Unternehmen soeben berichtet, konnten auch in den aktuellen Bohrlöchern QGQ24-16, QGQ24-17, QGQ24-18 und QGQ24-19 sichtbares Gold sowie ausgedehnte Quarz-Karbonat-Adern beobachtet werden.

Wie Golden Cariboo erklärte, wurde die Bohrung QGQ24-18 bereits fertiggestellt und erreichte eine Tiefe von 483,41 Metern. An Bohrloch QGQ24-19 wird noch gearbeitet und bislang wurde eine Tiefe von 72,24 Metern erreicht. Jetzt muss also auf die Ergebnisse der Laboranalysen gewartet werden.

Golden Cariboos CEO Frank Callaghan zeigt sich verständlicherweise sehr erfreut, dass sein technisches Team in allen vier neuen Bohrungen sichtbares Gold und umfangreiche Quarzadern beobachten konnte. Man erhalte ein immer besseres Bild der Geometrie des Systems und erkunde nun systematisch dessen große, goldhaltige Trends. Da man außergewöhnliches Potenzial entlang dieser Trends sehe, arbeite man derzeit mit Hochdruck daran, die in alle Richtungen offene Halo Zone zu erweitern – mit Bohrloch QGQ24-19 zunächst in Richtung Norden. Auch dabei sei man auf vielversprechende Adern, umfangreiche Verwitterung und sichtbares Gold in Adern gestoßen. Insgesamt, so CEO Callaghan würden erste Anzeichen auf ein robustes Goldsystem hinweisen, das über das Potenzial für einen großvolumigen Abbau ab der Oberfläche verfüge.

Wir sind gespannt auf die nächsten Bohrergebnisse, zumal in einer Zeit, in der Goldpreis sich nach wie vor über der Marke von 2.700 USD pro Unze hält

