Bravura baut in Deutschland Großanlage zur Lithiumverarbeitung, um deutsche Automobilhersteller und -zulieferer ab 2027 mit Lithiumhydroxid zu versorgen

Frankfurt am Main (ots) -



- Führender afrikanischer Bergbaukonzern Bravura, Schwestergesellschaft des

größten afrikanischen Öl- und Gasproduzenten AITEO, baut bis 2027 eine groß

angelegte Lithiumverarbeitungsanlage in Deutschland

- Endgültige Standortentscheidung innerhalb Deutschlands Anfang 2025

- Bravura bietet Lithiumhydroxid, ein wesentlicher Bestandteil von Batterien für

Elektrofahrzeuge, aus einer einzigartigen afrikanisch-deutschen Lieferkette

- Gespräche über Abnahmevereinbarungen mit deutschen Automobilherstellern und

-zulieferern laufen

- Projekt wird auf dem BDI-Rohstoffkongress am 11. November 2024 in Berlin näher

vorgestellt



Bravura, ein führender afrikanischer, vertikal integrierter, internationaler

Rohstoffkonzern, hat heute seinen Plan zum Bau einer großen modularen

Lithiumverarbeitungsanlage in Deutschland bekannt gegeben. Bravura ist ein

Schwesterunternehmen von AITEO, dem größten einheimischen Öl- und Gasproduzenten

auf dem afrikanischen Kontinent. Eine Tochtergesellschaft von Bravura sondiert

aktuell geeignete Standorte für die Anlage in Deutschland und wird diese auch

betreiben. Der endgültige Standort für die Verarbeitungsanlage in Deutschland

wird voraussichtlich Anfang 2025 festgelegt. Die Anlage soll 2027 die Produktion

aufnehmen. Bravura führt derzeit Gespräche über Abnahmevereinbarungen mit

deutschen Automobilherstellern und -zulieferern.







Die Planung der Lithiumverarbeitungsanlage befindet sich bereits in einem weitfortgeschrittenen Stadium und wird von Dorfner Anzaplan (Deutschland)durchgeführt.Lithiumhydroxid aus einzigartiger afrikanisch-deutscher LieferketteDas Bravura-Werk in Deutschland wird lithiumhaltiges Spodumen-Konzentratverarbeiten, dessen Ausgangsstoffe Bravura wiederum aus seinen verschiedenenafrikanischen Lithium-Vorkommen beziehen wird. Nach den erstenVerarbeitungsschritten vor Ort in Afrika wird das halbfertige Produkt direktnach Deutschland transportiert, wo es zu Lithiumhydroxid verarbeitet wird. DerTransport des Spodumen-Konzentrats nach Deutschland wird mit Bravuras eigenerFlotte moderner Massengutfrachter durchgeführt. Damit wird Bravura das ersteUnternehmen in Deutschland sein, das Lithiumhydroxid direkt und ohne BeteiligungDritter an deutsche Automobilhersteller und Zulieferer liefern kann und damitdie Ziele des europäischen Gesetzes zu kritischen Rohstoffen ("European CriticalRaw Materials Act") unterstützt.Lithiumhydroxid ist für EV-Batterien unerlässlich, 40% der Verarbeitung müssenab 2030 in der EU erfolgenLithiumhydroxid ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Batterien inElektroautos. Pro 1.000 Tonnen Lithiumhydroxid können ca. 25.000 Batterien fürElektrofahrzeuge hergestellt werden. Daher besteht eine hohe Nachfrage nachdiesem Material seitens der Automobilhersteller und -zulieferer.In Deutschland beziehen Automobilhersteller und Batteriehersteller derzeit etwa95% ihres Lithiumhydroxids aus China, da es lokal kein ausreichendes Angebotgibt. Die EU hat in ihrem europäischen Gesetz zu kritischen Rohstoffen("European Critical Raw Materials Act") festgelegt, dass bis 2030 40 % derLithiumverarbeitung innerhalb der EU erfolgen muss. Dieses Projekt erfüllt undermöglicht die Ziele dieser weitreichenden Gesetzgebung.Bravura wird sein Projekt auf dem BDI-Rohstoffkongress am 11. November 2024 inBerlin näher vorstellen und zusammen mit hochrangigen Vertretern aus Politik undIndustrie über die Zukunft der Rohstoffversorgung in Deutschland diskutieren.Weiterführende Informationen: https://bdi.eu/rohstoffkongress ;https://bdi.eu/rohstoffkongress/speaker/stefan-muellerÜber die Bravura GroupBravura ist ein führendes afrikanisches, vertikal integriertes, internationalesBergbau- und Investmentkonglomerat. Es hat Tochtergesellschaften undNiederlassungen im Commonwealth Dominica, der Republik Ghana, der RepublikSierra Leone, der Republik Guinea, der Demokratischen Republik Kongo, derRepublik Burundi, der Republik Namibia, der Republik Mosambik, derBundesrepublik Nigeria und Simbabwe. Bei seiner Unterstützung umfangreicherBergbauvorhaben in Afrika fokussiert sich Bravura auf die Kartierung, Erkundung,Exploration, den Abbau und die Raffination von Bodenschätzen. Der Schwerpunktliegt dabei auf strategischen Mineralien und damit verbundenen Assets, die fürdie Aufbereitung und Erzverarbeitung in seinen Einsatzgebieten erforderlichsind. Bravura ist Teil der Peters Family Group ("PFG"), einem der größtenpanafrikanischen Konglomerate, das in den Bereichen Energie, Bergbau,Gesundheitswesen, Immobilien und Landwirtschaft tätig ist. Zu denSchwestergesellschaften von Bravura gehört AITEO, der größte einheimische Öl-und Gasproduzent auf dem afrikanischen Kontinent.Pressekontakt:Charles Barker Corporate Communications GmbHThomas Katzensteiner / Tobias EberleEmail: mailto:bravura@charlesbarker.deTel: +49 69 794090 -25 / -24