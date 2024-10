McDonald's: Anlegern ist der Appetit vergangen!

Nachdem sich die Schlagzeilen zu McDonald's in den vergangenen Tagen um mit Darmbakterien belasteten Burgern und einen damit in Verbindung stehenden Todesfall drehten, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger am Dienstag wieder auf die Geschäftsentwicklung, denn das Unternehmen hat Einblick in seine Bücher gegeben.

Nach den am frühen Mittag vorgelegten Quartalszahlen hält die Nachfrageschwäche der Vorquartale an. Die Aktie steht damit vor weiteren Kursverlusten und einem Ende der Rallye der vergangenen Wochen.