Unternehmen haben strategische Bedeutung von ESG erkannt, aber nur jedes Dreizehnte sieht sich dafür optimal aufgestellt (FOTO)

München (ots) -- Roland Berger-Studie: Führungskräfte betrachten ESG derzeit als zweitgrößteHerausforderung nach dem Management von Inflation und Preisentwicklung- Über 70 Prozent der Unternehmen unterliegen gesetzlichen ESG-Verpflichtungen;davon abgesehen bieten Nachhaltigkeitsthemen zusätzliches Potenzial fürWertschöpfung, wenn sie strategisch eingesetzt werden- Best-in-Class-Unternehmen punkten bei ESG vor allem mit strategischausgerichteter Organisationsstruktur und Unternehmenskultur, proaktivemEngagement der Führungsebene sowie fortschrittlicher TechnologieFür Unternehmen ist die Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen eine derdrängendsten Herausforderungen - nur übertroffen von der aktuellen Sorge umInflation und steigende Preise. Dennoch sind mehr als 40 Prozent der Unternehmender Meinung, dass sie beim Thema ESG (Environment, Social, Governance) nochnicht gut abschneiden; nur jedes Dreizehnte (7,6%) hält seine diesbezüglicheAufstellung für "exzellent". Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von RolandBerger, für die die Autoren Führungskräfte und Mitarbeiter in 158 Unternehmenweltweit zur Umsetzung der gesetzlichen ESG-Anforderungen befragt haben. DieStudie beleuchtet auch, was die Vorreiter von den Nachzüglern bei diesem Themaunterscheidet: Zentral sind demnach entsprechend ausgerichtete Strukturen,informierte und engagierte Führungskräfte, fortschrittliche Technologien undeine Kultur, die die ESG-Prinzipien anerkennt und lebt."Mehr als 70 Prozent der europäischen Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet,die neue EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen(CSRD) einzuhalten", sagt Andreas Stocker, Partner bei Roland Berger. "Und auchFirmen, die nicht darunter fallen, müssen sich darauf einstellen, etwa weil sieals Zulieferer indirekt betroffen sind. Entsprechend wichtig ist das Thema fürFührungskräfte." Die Einhaltung der ESG-Anforderungen und -Standards nennendaher 23 Prozent der Befragten als größte Herausforderung für die nächsten dreibis fünf Jahre, nur knapp getoppt vom aktuell bedeutsamsten Thema "Managementvon Inflation und Preissteigerungen" mit 25 Prozent der Nennungen. Mit Abstandfolgen "Digitalisierung" (19%) und "geopolitische Risiken" (16%).Die Wichtigkeit des Themas ist also erkannt, dennoch sehen nur 7,6 Prozent derBefragten sich "exzellent" dafür gerüstet, während 40 Prozent die Performanceihres Unternehmens beim Umgang mit den ESG-Anforderungen als "mäßig" oder"schlecht" einstufen. "Viele Unternehmen kämpfen mit organisatorischenHerausforderungen und können dadurch beim Thema ESG noch nicht optimal handeln",sagt Stocker. "Häufig fehlt es schon an der klaren Zuweisung der Verantwortung