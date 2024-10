Regierungschefs der BRICS-Staaten fordern dringende Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodendegradation im Vorfeld der UN-Konferenz über Bodendegradation und Dürre in Riyadh

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie im Vorfeld einer großen UN-Umweltkonferenz im Dezember in Saudi-Arabien mehr finanzielle Mittel und stärkere Partnerschaften zur Bekämpfung von Bodenverschlechterung, Wüstenbildung und Dürre fordern.

Die Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas, Südafrikas, Ägyptens, Äthiopiens, Irans und der Vereinigten Arabischen Emirate betonten, dass diese ökologischen Herausforderungen „das Wohlergehen und die Lebensgrundlagen der Menschen und die Umwelt ernsthaft bedrohen". Sie würdigten zwar die laufenden Bemühungen um eine nachhaltige Landbewirtschaftung, betonten aber die Notwendigkeit einer „integrierten Politik", um diese miteinander verknüpften Probleme anzugehen.

Die Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Saudi-Arabien darauf vorbereitet, vom 2. bis 13. Dezember in Riad Gastgeber der 16. Tagung der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD COP16) zu sein. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender globaler Besorgnis über die Bodendegradation, von der nach Angaben der UNCCD bereits 40 % des Planeten und 3,2 Milliarden Menschen betroffen sind.

„Saudi-Arabien begrüßt die Erklärung der Regierungschefs der BRICS-Staaten zur kritischen Frage der Bodendegradation, da sie die zunehmende Dringlichkeit widerspiegelt, den Trend der weltweiten Bodendegradation zu verlangsamen und letztlich umzukehren", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im saudi-arabischen Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des COP16-Vorsitzes.

Er fügte hinzu: „Auf der COP16 in Riad werden wir daran arbeiten, neue Partnerschaften zu schmieden, die die Bemühungen um die Wiederherstellung von Land und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre beschleunigen können, insbesondere in gefährdeten Regionen. Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung betreffen fast jeden Winkel der Erde und verschärfen die erzwungene Migration sowie die weltweite Nahrungsmittel- und Wasserunsicherheit. Die internationale Gemeinschaft muss sich auf der UNCCD COP16 in Riad unbedingt mit den Ursachen dieser Probleme befassen."

Die Konferenz wird voraussichtlich die bisher größte UNCCD-COP sein und erstmals eine „Green Zone" umfassen, die eine spezielle Plattform für Zusammenarbeit und Innovation schafft, um die Rolle des Privatsektors bei der Renaturierung von Land zu stärken.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die UNCCD die Wiederherstellung von 1,5 Milliarden Hektar degradierten Landes bis 2030 anstrebt. Nach Angaben der UNCCD kann jeder Dollar, der in die Wiederherstellung von Land investiert wird, bis zu 30 Dollar an wirtschaftlichen Erträgen bringen.

Für weitere Informationen: Besuchen Sie UNCCDCOP16.org.

Für die Medienakkreditierung: Nutzen Sie das UNCCDOnline-Registrierungssystem.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2541788/UNCCD_COP16_BRICS.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/regierungschefs-der-brics-staaten-fordern-dringende-maWnahmen-zur-bekampfung-der-bodendegradation-im-vorfeld-der-un-konferenz-uber-bodendegradation-und-durre-in-riyadh-302289960.html