Pfizer erhöht erneut Prognose - Aktie vorbörslich im Plus

Pfizers Aktienkurs schoss Montagmorgen um mehr als 4% in die Höhe, nachdem Berichte bekannt wurden, dass der aktivistische Investor Starboard Value eine 1-Milliarde-Dollar-Beteiligung am Pharmariesen erworben hat. Ziel dieser Investition sei es, die in den letzten Jahren schleppende Leistung des Unternehmens zu verbessern, hieß es in Berichten vom späten Sonntagabend. Pfizer selbst wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Trotz sprudelnder Einnahmen aus dem COVID-Geschäft stagnierte die Aktie. Die Investoren waren stattdessen besorgt über ein wenig beeindruckendes Portfolio, Patente, die in den nächsten Jahren auslaufen, und sinkende Einnahmen seit dem Ende der Pandemie. „Die Aktie bewegte sich im letzten Jahr in einer engen Spanne zwischen den mittleren 20er und niedrigen 30er Dollar und zeigte außerhalb dieses Rahmens wenig Dynamik“, schrieb Mizuho-Healthcare-Experte Jared Holz in einer Notiz für Kunden.

CEO Albert Bourla bemühte sich, die aggressive Strategie des Unternehmens ins Rampenlicht zu rücken, indem er nicht nur sein gesamtes Rentenvermögen auf Unternehmensaktien setzte, sondern auch die 43-Milliarden-Dollar-Übernahme von Seagen ankündigte und ein Dutzend neuer Produkte in der zweiten Hälfte 2023 auf den Markt brachte.

Trotz seiner führenden Rolle bei den COVID-Impfstoffen wurde Pfizers Aktienkurs nicht entsprechend belohnt. Noch 2021 optimistisch, klang Bourla bis 2023 zunehmend erschöpft und erklärte, man müsse die Strategie weiterhin ausführen, um die Anleger von den Wachstumsperspektiven zu überzeugen. Der frühere CFO Frank D'Amelio, der von Starboard als Berater ins Gespräch gebracht wurde, betonte schon damals das ungenutzte Potenzial des Unternehmens.

Obwohl Pfizer seine Zielvorgabe eines 6%igen Wachstums des Umsatzvolumens in den letzten Jahren erreicht hat, blieb die Begeisterung der Anleger aus. Der Höchststand der Aktie lag bei 60 Dollar im Dezember 2021, als die FDA die Genehmigung des COVID-Impfstoffs für Teenager prüfte – ein Jahr nach der Zulassung für Erwachsene.

Bourlas Kampf, die Wall Street von Pfizers Wert seit seinem Amtsantritt 2019 zu überzeugen, dauert an. Damals lenkte Pfizer den Fokus weg vom Consumer Healthcare-Bereich und gründete ein Joint Venture mit GSK, während es das Generikageschäft Upjohn abspaltete.

Trotz einiger eingelöster Versprechen und zahlreicher Deals, einschließlich der Reinvestition der rund 86 Milliarden Dollar aus dem COVID-Einnahmen von 2021 bis 2023, sieht die Wall Street die erwarteten Verbesserungen noch nicht. Analysten von Leerink Partners betonten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren begrenzt sei und es keine offensichtlichen Möglichkeiten zur Steigerung des Aktionärswerts gebe.