Ceconomy stabilisieren sich nach soliden Umsatzzahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem turbulenten Wochenauftakt haben sich die Aktien von Ceconomy am Dienstag nach dem Quartalsbericht in ruhigeren Bahnen um 3 Prozent erholt. Tags zuvor waren sie im Handelsverlauf um fast 8 Prozent geschwankt. Dabei hatten sie zunächst ihre jüngste Korrektur etwas eingedämmt, um sie dann bis fast an die 100-Tage-Linie wieder auszuweiten.

Nun lockten Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr wieder Käufer. Baader-Experte Volker Bosse stufte sie als solide ein. Sein Warburg-Kollege Thilo Kleibauer erinnerte aber an ihre geringe Relevanz ohne einen vollen Einblick in die Details der Ergebnisentwicklung sowie der Geschäftsregionen.