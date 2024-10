innen schließen ersten Drei-Parteien-Vertrag / Neue Form der Transparenz als Grundlage für Dialog auf Augenhöhe

Köln (ots) - Richtungsweisende Partnerschaft. PENNY, "Die Faire Milch" als

Lieferant und die Erzeugergenossenschaft "Fair Food" haben heute (29.10.) auf

dem Hof von Sabine Bresgen in Bad Münstereifel offiziell den in dieser Form

ersten bundesweiten Drei-Parteien-Vertrag im deutschen Lebensmittelhandel der

Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei sitzen - anders als bisher üblich - alle

Partner, also auch die Landwirtschaft, am Tisch und verhandeln gleichberechtigt

über Konditionen und Modalitäten. Der Drei-Parteien-Vertrag bringt somit

Transparenz in die Kalkulation und Preisfindung. Zugrunde liegt der

wissenschaftlich berechnete, öffentlich einsehbare und in der Branche anerkannte

Milchmarker-Index (MMI). Dieser bildet die Kosten unterschiedlicher

Produktionsstandorte und -bedingungen sehr genau ab. Die Partner sind sich

einig, dass Drei-Parteien-Verträge richtungsweisenden Charakter haben.



Im Rahmen der Kooperation haben sich "Die Faire Milch" und PENNY für ein

Co-Branding entschieden: Das Produkt "Die Faire Milch x milprima" ist ab heute

(29.10.) in allen rund 2.130 PENNY Märkten in ganz Deutschland zum Preis von

1,29 Euro erhältlich.







weit Handelsgeschichte. Darauf bin ich sehr stolz. Wir schaffen damit ein hohes

Maß an Transparenz in der Erzeuger- und Lieferkette. Erstmals sitzt die

Landwirtschaft mit am Tisch, wenn es um Preise und Konditionen geht. Das ist ein

enormer Fortschritt und ein klares Bekenntnis zur finanziellen Absicherung einer

qualitativ höchstwertigen heimischen Landwirtschaft. Und mindestens genauso

wichtig: Mit dem Drei-Parteien-Vertrag wird die Faire Milch nun endlich in ganz

Deutschland verfügbar", so Michael Braun, Geschäftsführer der DFM

Vermarktungsgesellschaft.



"PENNY engagiert sich mit seinen mehreren hundert Artikeln aus regionaler

Produktion massiv und dauerhaft für die heimische Landwirtschaft. Wir setzen

dabei auf den Dialog auf Augenhöhe. Das gelingt umso besser, je mehr Transparenz

und Offenheit es in der Lieferkette gibt. Mit dem Drei-Parteien-Vertrag schlagen

wir ein neues Kapitel der Zusammenarbeit auf. Ich hoffe sehr, dass unsere

Kund:innen zur Fairen Milch greifen und das Projekt so zum Erfolg machen", so

Philipp Stiehler, Geschäftsführer REWE Group Buying.



"Nach mehr als zehn Jahren sorgfältiger und kontinuierlicher Analyse der

wirtschaftlichen Lage der Milcherzeuger:innen freue ich mich, dass der Milch

Marker Index nun Maßstab für eine Preiskalkulation geworden ist, welche die

Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten der Milcherzeugung zum Grundsatz hat.

Die Berechnung der Kosten der Milcherzeugung hat damit den Sprung von der

Theorie in die Praxis geschafft!" freut sich Dr. Karin Jürgens vom Büro für

Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL), die den Milch Marker Index laufend

berechnet.



