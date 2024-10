Amazon Retourenkauf - Was der Online-Riese richtig macht und was andere Unternehmen sich abschauen können (FOTO)

Nürnberg (ots) - Jedes Jahr verursachen Retouren im Onlinehandel immense Kosten

und logistische Herausforderungen. Häufig sind die zurückgesendeten Produkte

unbeschädigt, doch der Aufwand für Rückabwicklung und Wiedereinlagerung ist

hoch. Amazon hat mit "Retourenkauf" eine Lösung gefunden: gebrauchte und

neuwertige Produkte zu reduzierten Preisen, oft nur mit beschädigter Verpackung.



"Amazon hat erkannt, wie man mit Retouren besser umgehen kann. Durch den Verkauf

zu reduzierten Preisen können sie Kosten sparen und gleichzeitig

Schnäppchenjäger anziehen", erklärt Konstantinos Vasiadis, CEO der Elvinci.de

GmbH und Experte für Retourenmanagement. "Diese Methode zeigt, dass kreative

Lösungen im Retourenmanagement möglich sind." Worauf Amazon mit Retourenkauf in

der Zukunft achten sollte und was andere Händler sich davon abschauen können,

erklärt Konstantinos Vasiadis in diesem Beitrag.









Mit der kontinuierlichen Expansion des Onlinehandels steigt auch die Anzahl der

Retouren. Diese Rücksendungen stellen eine erhebliche logistische

Herausforderung dar - angefangen bei der Inspektion und Klassifizierung der

zurückgesendeten Waren bis hin zur Wiedervermarktung. Für viele Händler ist die

effiziente Handhabung dieser Prozesse entscheidend, um nicht nur die Kosten,

sondern auch die Umweltbelastung zu minimieren. Amazon hat dies erkannt und

bietet mit dem Retourenkauf eine Lösung, die den wirtschaftlichen und

ökologischen Anforderungen gerecht wird.



Einheitliche Einstufung der Produktzustände



Ein zentraler Aspekt beim Verkauf von Retouren ist dabei die präzise Einstufung

der Produktzustände. Kategorien wie "Wie neu" oder "Sehr gut" müssen klar

definiert sein, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Denn was für einen

Kunden als "sehr gut" gilt, mag für einen anderen als "akzeptabel" erscheinen.

Um solche Diskrepanzen zu vermeiden, ist es sinnvoll, wenn man die menschliche

Beurteilung so weit wie möglich eliminieren kann. Das funktioniert durch genaue

Angaben wie zum Beispiel, "die Delle ist 3 cm groß". Im Anschluss entscheidet

dann das System beziehungsweise die KI, was das bedeutet. Auf diese Weise

passieren weniger menschliche Fehler.



Die korrekte Einstufung der Produkte ist nicht nur eine Frage der Genauigkeit,

sondern auch des Vertrauens. Kunden, die gebrauchte oder retournierte Produkte

kaufen, haben klare Erwartungen bezüglich der Qualität und Funktionalität. Wenn

diese Erwartungen nicht erfüllt werden, könnten Enttäuschungen zu negativen

Bewertungen führen, was wiederum das Markenimage schädigen könnte. Insbesondere Seite 2 ► Seite 1 von 2



