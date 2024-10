Rheinmetall will mit kroatischer Firma Minenfahrzeuge bauen

"......Die Ukraine werde sich „bei einem Frieden bereits auf eine nächste mögliche Invasion vorbereiten“, so Papperger in der Welt am Sonntag. „Das Land ist nicht so naiv, wie wir hier in Deutschland es lange Zeit waren.“ Zudem lebe die Armee bei der Munition derzeit „von der Hand in den Mund“. Vier Millionen Schuss Artilleriemunition würden zum Auffüllen der Lager benötigt.""......Bis zum Jahresende rechnet Rheinmetall nun mit Aufträgen im Wert von über 60 Milliarden Euro und einem Umsatz von zehn Milliarden Euro. Papperger betonte zudem noch einmal die hohe Profitabilität. „Wir sind derzeit das profitabelste Rüstungsunternehmen der Welt“, sagte er. Auch von den großen US-Konzernen müsse man sich nicht verstecken."Das sind Fakten und können nicht wegdiskutiert werden. Alles andere ist naiv wie er sehr gut anmerkt.