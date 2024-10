Geld in der Partnerschaft (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Unterschiedliche Einkommen - Frust und Machtungleichgewicht vermeiden

- Getrennte vs. Gemeinsame Konten - finanzielle Gerechtigkeit und Unabhängigkeit

- Better safe than sorry - frühzeitig vorsorgen, denn oft ist unklar, was im

Ernstfall passiert



Frisch in einer Beziehung möchte man die gemeinsame Zeit genießen und macht sich

um finanzielle Themen erst einmal keine Gedanken. Dabei ist das Thema Geld oft

beim ersten Date schon präsent: "Bezahlen wir getrennt oder zusammen?" Später in

der Partnerschaft kann das Thema, wenn es nicht angemessen adressiert wird, zu

erheblichen Spannungen führen. Eine aktuelle Studie der Finanz-App "Forget

Finance" (https://www.forget.finance/presse/geld-in-der-beziehung) zeigt, dass

Paare, die klare finanzielle Vereinbarungen treffen, sich tendenziell weniger

über Geld streiten. Gemeinsame Ziele sind für 9 von 10 Befragten in einer

Partnerschaft wichtig. Dennoch gibt es viele Bereiche, in denen Unklarheiten und

Missverständnisse auftreten können. Insbesondere Differenzen im Umgang mit Geld

können hierbei herausfordernd sein. Geld kann Sorgen nehmen, aber auch bereiten.

Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) informieren über

Möglichkeiten, die eigenen Finanzen und Absicherung optimal aufzustellen und

können dabei helfen, Geld und die Liebe unter einen Hut zu bringen.









Spätestens wenige Monate nach dem ersten Kennenlernen ist es ratsam, gemeinsam

über das Thema Finanzen zu sprechen. Wenn der eine Partner mehr verdient als der

andere, kann das in manchen Fällen zu Frustration führen. Oft ist das ungleiche

Gehalt auf den Gender-Pay-Gap, aber auch auf unterschiedliche Berufe

zurückzuführen. Offene Kommunikation ist hier der Schlüssel - denn vielen Paaren

ist finanzielle Gerechtigkeit sehr wichtig. Es ist sinnvoll, im Vorhinein zu

klären, wie genau die Ausgaben aufgeteilt werden sollen. Denn auch hier gibt es

Unterschiede. Eine 50/50 Aufteilung ist sinnvoll, wenn das Einkommen beider

Partner ungefähr gleich ist. Ein gemeinsames Budget, bei dem jeder prozentual zu

seinem Einkommen beiträgt, kann helfen, die Haushaltsausgaben fair zu verteilen.

Dabei ist es wichtig, ehrlich und transparent zu sein, wenn es um die eigenen

Einnahmen, Ausgaben und auch die finanziellen Ziele geht. Ein gemeinsames Konto

für Haushaltsausgaben und getrennte Konten für persönliche Ausgaben können einen

guten Kompromiss darstellen. So bleibt die finanzielle Unabhängigkeit gewahrt

und dennoch wird für gemeinsame Ausgaben gesorgt.



Absicherung und Vorsorge



Nicht romantisch, aber zwingend notwendig: Niemand redet gerne über den

Ernstfall wie Scheidung, Unfälle, Tod. Trotzdem ist es wichtig, vorbereitet und

abgesichert zu sein. Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sollten

frühzeitig besprochen und erstellt werden. Ein gemeinsamer Finanzplan, der auch

Notfallreserven umfasst, sowie Lebensversicherungen und Rentenvorsorge sind

ebenfalls essenziell. Eheverträge können Vermögensunterschiede ausbalancieren

oder zumindest dazu beitragen, dass im Falle einer Trennung nicht noch

gravierendere Ungleichheiten entstehen. Aber auch bei der Familienplanung ist

der vorausschauende Blick ratsam, denn Kinder bringen neue finanzielle

Herausforderungen mit sich. Ganz gleich, für welches Geldmodell man sich in der

Beziehung entscheidet - es ist immer wichtig, finanziell unabhängig zu bleiben

und sich zusätzlich ein Sicherheitspolster anzusparen.



Gemeinsame Ziele, gemeinsame Zukunft



Um die finanzielle Absicherung in der Partnerschaft zu klären und den

Vermögensaufbau und die private Altersvorsorge zu planen, empfiehlt es sich

einen Experten, beispielsweise einen Vermögensberater, anzusprechen. Er

unterstützt beispielsweise dabei, einen Haushaltsplan zu erstellen, erläutert

die Möglichkeiten zum Sparen sowie zur Vorsorge. Das stärkt das Vertrauen und

die Transparenz zwischen den Partnern und legt den Grundstein für eine

gemeinsame und stabile finanzielle Zukunft.



Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe



Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und

Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und

Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als

Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.

Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200

Direktionen und Geschäftsstellen seit nahezu 50 Jahren eine

branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist

Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung. Mehr Informationen gibt es

auf http://www.dvag.de/ .



