Polaris Renewable Energy gibt Übernahmetransaktion in Puerto Rico bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 29. Oktober 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalbeteiligungsvereinbarung (Equity Capital Contribution Agreement, „ECCA“) im Hinblick auf die Firma Punta Lima Wind Farm LLC (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Santander Bank N.A., „Santander“) abgeschlossen hat.

Bei dem Projekt handelt es sich um einen in Betrieb befindlichen Onshore-Windpark namens „Punta Lima Wind Farm“ („PLWF“ oder das „Projekt“) mit einer Nennkapazität von 26,0 MW, der sich im Gemeindegebiet von Naguabo in Puerto Rico befindet. Das Projekt wurde wiedererrichtet und von Santander neu in Betrieb genommen. Für die Anlage wurde eine Energieabnahmevereinbarung (Power Purchase Agreement, „PPA“) mit der Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet, die im März 2044 endet.

Die Transaktion erfolgt unter Anwendung einer Tax-Equity-Struktur, bei der Polaris zum Manager und Betreiber des Projekts mit einer kontrollierenden Kapitalbeteiligung wird und Santander eine Tax-Equity-Beteiligung an dem Projekt behält. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, die im Wesentlichen aus der Genehmigung der Übernahme durch die örtlichen Aufsichtsbehörden sowie der Unterzeichnung einer entsprechenden LLC-Vereinbarung bestehen. Die Erfüllung dieser Auflagen wird rund 90 Tage in Anspruch nehmen. Die von Polaris eingebrachte Kapitalbeteiligung in Höhe von insgesamt 20 Mio. $ unterliegt den bei Abschluss üblichen Anpassungen, einschließlich Änderungen im Betriebskapital (Working Capital). Polaris hat die Absicht, die Kapitaleinlage aus Barmitteln zu finanzieren. Santander Corporate & Investment Banking fungierte als alleiniger Finanzberater der Santander Bank N.A.

„Mit dieser strategischen Übernahme sichert sich Polaris eine Kapitalbeteiligung in einem weiteren Rechtssystem, gleichzeitig wird dem Energieversorgungsmix mit der Windkraft eine neue Komponente hinzugefügt“, erklärt Marc Murnaghan, President und CEO von Polaris. „Aus unserer Sicht eröffnet diese Transaktion unseren Aktionären attraktive Renditen im kurzfristigen Bereich und erhöht auch unsere Wachstumschancen ganz erheblich. Dazu zählt auch die Nutzung von Energiespeichern, um Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen und Netzstabilisierungsdienste bereitzustellen, sowie die Sondierung weiterer strategischer Möglichkeiten auf der Insel, die sich aus dem angegebenen zukünftigen Energiebedarf ergeben.“