Rossum stellt Aurora 1.5 KI-Engine & Copilot vor, um die Dokumentenverarbeitung für globale Unternehmen in 276 Sprachen zu beschleunigen

Aufbauend auf dem Erfolg von Rossum Aurora 1.0 bringt dieses Update der

KI-Engine verbesserte Funktionen, darunter eine 25%-ige Steigerung der

Genauigkeit der aus Dokumenten extrahierten Daten und eine schnellere

Verarbeitung, was neue Maßstäbe für die Dokumentenautomatisierung setzt:







1.5 erweitert die Instant-Learning-Fähigkeiten der Plattform auf über 270

Sprachen, einschließlich Dokumenten mit Handschrift.

- 4-fach schnellere Verarbeitung für Dokumente mit mehr als 100 Seiten : Rossum

Aurora 1.5 kann nun Dokumente mit mehr als 100 Seiten viermal schneller als

zuvor verarbeiten, wobei eine hohe Genauigkeit bei der Dokumentenaufteilung

und Datenauswertung beibehalten wird.



Das Release führt außerdem den neuen Rossum Copilot ein, der es Nutzern

ermöglicht, Datentransformationen mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache

zu definieren.



Beispiele für Aufgaben, die Benutzer ausführen können:



- Den Preis nach Rabatt für Bestellungen über einem bestimmten Betrag berechnen

- Sicherstellen, dass die Dokumenten-ID aus 10 Ziffern besteht, indem führende

Nullen hinzugefügt werden

- Sicherstellen, dass BIC/SWIFT-Codes in Großbuchstaben geschrieben sind

- Leerzeichen aus IBANs entfernen

- Und vieles mehr.



Indem Rossum Copilot es Geschäftsanwendern ermöglicht, solche Aufgaben ohne

IT-Unterstützung zu erledigen, spart er Zeit, verbessert die Effizienz und macht

die Dokumentenautomatisierung für das gesamte Unternehmen zugänglicher.



"Benutzerdefinierte Formelfeld-Funktionen waren ein dringend benötigtes Feature.

Jetzt können wir vieles viel einfacher erledigen, und anstatt Extensions zu Seite 2 ► Seite 1 von 2



