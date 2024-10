Wie geht es für Brent Öl und WTI weiter - Comeback oder weiterer Abverkauf?

Am gestrigen Montag standen die Ölpreise massiv unter Druck. Sowohl Brent Öl als auch WTI verzeichneten kräftige Abgaben. Der Markt zeigte sich über die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten erleichtert; zunächst erleichtert muss man in Anbetracht der nach wie vor explosiven Gemengelage konstatieren. Die mit Spannung erwartete Reaktion Israels verschonte die Ölindustrie des Iran weitgehend. Die befürchtete Beeinträchtigung der iranischen Ölproduktion blieb aus. Die Sorgen vor einer Angebotsverknappung schwanden. Die Ölpreise gaben entsprechend nach.

Nachhaltige Entspannung oder nur temporäres Durchatmen?

Die Bewertung der Lage ist mit schwierig nur unzureichend beschrieben. Die verhaltene Reaktion Israels vom Wochenende lässt die Tür für eine Deeskalation der Situation zumindest offen. Bereits jetzt aber von einer deutlichen Beruhigung zu sprechen, wäre verfrüht. Dazu ist die Stimmung in der Region noch zu aufgeheizt und die Brandherde lodern ja noch immer. Jederzeit kann sich die Lage wieder verschärfen. Und eine Verschärfung könnte den Ölpreisen erneut Auftrieb geben.

Brent Öl - Was macht die Charttechnik?

Bricht man die aktuelle Gemengelage auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich feststellen, dass Brent Öl zwar mit dem Versuch gescheitert ist, nachhaltig über den Widerstandsbereich von 75 US-Dollar vorzustoßen, doch auf der Unterseite ist noch nichts Gravierendes passiert. Sollte es für Brent Öl allerdings unter die Zone 70 US-Dollar / 69 US-Dollar gehen, würden die Karten neu gemischt werden.

Fazit

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten haben die Ölpreise – zumindest temporär – unter Druck gesetzt. Eine nachhaltige Entspannung ist aber weiterhin nicht abzusehen und so dürfte der Konflikt die Preisentwicklung bis auf weiteres maßgeblich beeinflussen. In den nächsten Tagen könnten zudem wichtige Konjunkturdaten den Ölpreisen wichtige Impulse geben. Noch heute (nach Redaktionsschluss) werden in den USA wichtige Daten zur Entwicklung der Verbraucherstimmung (Conference Board) erwartet. Morgen werden die ersten Daten zur Entwicklung des US-BIP im 3. Quartal veröffentlicht. Und am Freitag (01. November) steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober ein weiterer außerordentlich wichtiger Gradmesser zur Veröffentlichung an.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte