Stimmungsbarometer – Die US-Wahlen rücken näher

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nachgegeben. Marktteilnehmer führten dies zum eine auf Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche zurück, die vor allem in der ersten Wochenhälfte zu beobachten gewesen seien. Zusätzlich befeuert wurde die Kaufzurückhaltung der Anleger von steigenden Renditen an den Anleihemärkten, die unter anderem mit der Unsicherheit vor der anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA begründet wurde. Eine Erholungsbewegung, die unter anderem gut aufgenommenen Quartalszahlen von Tesla zu verdanken war, währte nur kurz, bevor sich wieder die Zurückhaltung der Anleger durchsetzte. Zu Ende der Handelswoche blieb sogar das verbesserte Ifo-Geschäftsklima ohne nennenswerte positive Wirkung an den Börsen.

Wir stellen den Marktkommentar der Börse München vor.