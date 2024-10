Hohe Anzahl an Abschlüssen und zahlreiche Markteintritte unterstreichen reges Marktgeschehen auf dem Einzelhandelsvermietungsmarkt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Der stationäre Einzelhandelsmarkt hat im dritten Quartalerneut unter Beweis gestellt, dass gute und schlechte Nachrichten in derRetaillandschaft oftmals ganz nah beieinanderliegen. So gab es auch in denvergangenen Monaten wieder zahlreiche renommierte Akteure, die durchUnternehmensübernahmen oder neu aufgestellte Geschäftsstrukturen den erstenSchritt für die kommenden Repositionierungsprozesse eingeleitet haben. Zu nennensind in diesem Zusammenhang unter anderen die Umstrukturierung desGeschäftsbetriebes der KaDeWe-Luxuskaufhäuser im Zuge der Übernahme durch diethailändische Central Group. Zu den weiteren großen Handelskonzernen gehört mitBluestar Alliance zudem auch die Markenrechtsinhaberin des niederländischenFashionspezialisten Scotch & Soda, die nach der Schließungswelle denWiederaufbau des Geschäfts in deutschen Einkaufsstraßen angekündigt hat. Darüberhinaus ist zudem noch der Menswear-Filialist Wormland erwähnenswert, der nachdem Verkauf an das Modehaus L&T ebenfalls vor einem grundlegenden Neustartsteht. Nicht zuletzt diese Beispiele großer Einzelhandelsunternehmen spiegelndie Schnelllebigkeit und den Wandel in der Retailsparte wider, die auf demVermietungsmarkt in einer weiterhin hohen Dynamik bei den aufgebenden aber auchden neu startenden Konzepten in Innenstadtlagen zum Ausdruck kommt. Wie sich dasMarktgeschehen in deutschen Innenstädten hierbei aktuell entwickelt, hat BNPParibas Real Estate auf Grundlage der registrierten Vermietungen und Eröffnungenin den ersten drei Quartalen 2024 analysiert.Dealanzahl spürbar gestiegen, Flächenumsätze in Centern und Highstreets aufgutem NiveauDer bundesweite Retailmarkt blickt in den ersten drei Quartalen auf einlebhaftes Vermietungsgeschehen zurück: "Mit fast 650 registrierten Vermietungenund Eröffnungen konnten in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres fast 10% mehr Abschlüsse verzeichnet werden als zum Ende des dritten Quartals 2023",erläutert Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH undHead of Retail Services. Dass der Flächenumsatz gleichzeitig niedrigerausgefallen ist als im Vorjahreszeitraum ist in erster Linie auf die sehrgroßflächigen Abschlüsse des Modehaus Aachener im Jahr 2023 zurückzuführen. Inder Summe machten die hiermit verbundenen Mietverträge, die größtenteils inehemaligen Galeria-Filialen zum Abschluss gekommen sind, ein Flächenvolumen vonrund 100.000 m² aus. Mittlerweile sind diese Geschäfte allerdings bereits wieder