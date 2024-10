DZ BANK stuft Covestro auf 'Neutral'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank empfiehlt den Anlegern die Annahme des Adnoc-Übernahmeangebots für Covestro in Höhe von 62 Euro. Den aktuellen kleinen Abschlag begründet Analyst Peter Spengler am Dienstag mit den Zinsen, die bis zum Abschluss des Deals in zwölf Monaten anfallen würden. "Zudem besteht aus unserer Sicht eine geringe Unsicherheit,ob die Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie erreicht wird", so der Experte. Sein Votum lautet aufgrund des geringen Restpotenzials "Halten"./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 12:29 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2024 / 12:43 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 58,26EUR auf Tradegate (29. Oktober 2024, 14:44 Uhr) gehandelt.





