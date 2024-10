BG BAU plädiert für frühzeitige Asbesterkundung bei Bauarbeiten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Bundesrat hat am 18. Oktober die Novellierung derGefahrstoffverordnung verabschiedet. Damit werden verschiedenechemikalienrechtliche Regelungen der Europäischen Union in nationales Rechtumgesetzt. Von besonderer Bedeutung sind hierbei für die Branche die Regelungenzu Asbest. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) begrüßt, dass mitden Regelungen nun mehr Klarheit für die Bauwirtschaft beim Umgang mit Asbestbesteht. Vor allem in Gebäuden, die vor 1993 errichtet wurden, kann anzahlreichen Stellen Asbest vorhanden sein. Wichtig ist daher, dass bereits vorBeginn der Arbeiten bekannt ist, ob bei Tätigkeiten in den Gebäuden mit Asbestzu rechnen ist.Den Änderungsvorschlägen des Wirtschafts- sowie des Umweltausschusses, diejeweils eine stärkere Verantwortung des Veranlassers von Baumaßnahmen forderten,ist der Bundesrat letztlich nicht gefolgt. Aus Sicht der BG BAU besteht damitdie Gefahr, dass Asbest zu spät erkannt und die Gesundheit der Beschäftigtengefährdet wird. Auch in den Empfehlungen des über viele Jahre beratendenNationalen Asbestdialogs, einem Zusammenschluss von Vertretern der Immobilien-und Bauwirtschaft, der zuständigen Gewerkschaft, von Ministerien,Sozialversicherungsträgern und Verbänden, wurde gefordert, dass bei Gebäuden mitBaujahr vor 1993 anlassbezogen durch den Bauherrn eine Erkundung auf Asbesterfolgen soll.Zu begrüßen sind die vorgeschlagenen Änderungen des Bundesrates im Hinblick aufdie Ausweitung auf den Eigenheimbau sowie die Klarstellung, dass eine technischeErkundung sachgerecht zu erfolgen hat und die möglichen entstehenden Kosten alszusätzliche Leistungen gelten. Zudem schlägt der Bundesrat vor, dassgrundsätzlich eine Erkundung zu Asbest erfolgen muss, wenn der Unternehmeransonsten für die anstehenden Bauarbeiten keine Gefährdungsbeurteilung für seineMitarbeitenden erstellen kann."Die BG BAU plädiert seit jeher dafür, grundsätzlich bei begründetem Verdachtanlassbezogen schon vor Beginn der Bauarbeiten eine Erprobung vorzunehmen. ImFalle von Asbestvorkommen sind dann umfassende Schutzmaßnahmen sowie einefachgerechte Entsorgung sicherzustellen. Als BG BAU beraten wir die Unternehmen,führen Schulungen durch und bieten Unterstützung, wie zum Beispiel speziellePrämien, um die Anschaffung geeigneter Arbeitsmittel zu fördern", sagt MichaelKirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU.Gefahr für Mensch und UmweltBeim Umgang mit Asbest sind besondere Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten undDritter zu treffen. Grade bei Sanierungen von Mehrparteienhäusern und