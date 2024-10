Ministerium für Umwelt und Klimawandel von Neufundland und Labrador fördert das EverWind Burin Peninsula Green Hydrogen and Ammonia Project

EverWind bringt Green-Fuels-Projekt bis zur Umweltverträglichkeitserklärung voran und strebt erhebliche wirtschaftliche und ökologische Vorteile für Neufundland und Labrador an

BURIN PENINSULA, NL, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- EverWind freut sich bekannt zu geben, dass das Ministerium für Umwelt und Klimawandel von Neufundland und Labrador am 25. Oktober 2024 ein Schreiben an EverWind Fuels bezüglich der kürzlich eingereichten Umweltverträglichkeitsprüfung ausgestellt hat, wodurch das Projekt in die nächste Phase geht. Das Schreiben sieht vor, dass EverWind eine Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Statement, EIS) durchführen muss, ein Schritt, den EverWind in seiner Umweltverträglichkeitsprüfungsanmeldung empfohlen hatte. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Arbeit, die EverWind leisten wird, um sicherzustellen, dass während des gesamten Projekts die höchsten Umwelt- und Gemeindesteuerungsstandards eingehalten werden. EverWinds Umweltverträglichkeitsstudie (UVE) wird sich mit den spezifischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen befassen, die sich aus dem Projekt ergeben können, und erforderlichenfalls Maßnahmen zu deren Abmilderung vorschlagen. Der volle Umfang der UVE wird eine breite Palette von Themen abdecken und umfassende Studien zu den folgenden Punkten umfassen: