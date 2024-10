Paypal sacken ab - Gewinnmitnahmen 'nicht überraschend'

Galileo_Investments schrieb heute 13:44

Es geht Chris ja nicht mehr um Umsatz um jeden Preis. Es geht um eine langfristig stabile Plattform die technologisch auf Augenhöhe ist, und den Kunden einen Mehrwert bietet. Fastlane etc. Google Pay und Visa können sich schon Mal warm anziehen. Und es geht um Margen und net income. Und das sieht super aus. In 3 Jahren wird man sich nach Kursen unter 100 die Finger lecken. Was wir hier sehen ist wie damals bei MSFT als Nadella CEO wurde. Das hoffe ich zumindest 😀 VG G