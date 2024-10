Jetzt ist eine schlechte Zeit, um in US-Aktien zu investieren, warnt Hussman

"Das ist so, als würde man ein Haus mit zwei Räumen betreten, in einem herrscht eine Temperatur von 0 Grad und im anderen von 140 Grad, und man erwartet in beiden Fällen eine Temperatur von 70 Grad", sagte Hussman, der Präsident des Hussman Investment Trust, in einer kürzlichen Notiz. Der Marktstratege hatte die Börsencrashs von 2000 und 2008 korrekt prognostiziert.

Der S&P 500 hat seit 1957 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,5 Prozent erzielt. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies die durchschnittlichen Renditen sind, die Anleger erhalten, unabhängig davon, wann sie in den Markt einsteigen.

Im Moment zeigen einige verschiedene Variablen, dass Investoren in den nächsten 12 Jahren mit schlechten Ergebnissen rechnen müssen, wenn sie heute in den S&P 500 investieren würden, so Hussman.

Das deckt sich auch mit einer Studie von Goldman Sachs. Demnach werde der S&P 500 in den nächsten zehn Jahren eine annualisierte nominale Gesamtrendite von nur 3 Prozent erzielen, so das Team unter der Leitung von David Kostin. Die Strategen weisen insbesondere auf die derzeit hohe Konzentration auf nur wenige Aktien und eine hohe Ausgangsbewertung hin.

Hussmans bevorzugte Messgröße ist die Marktkapitalisierung von Nicht-Finanzaktien, geteilt durch die gesamte Bruttowertschöpfung dieser Aktien. Die Kennzahl befindet sich auf einem Allzeithoch und übertrifft die größten Blasenhöchststände der Geschichte.

Hussman gefällt sie so gut, weil sie ein recht guter Indikator für die Renditen des Marktes über einen Zeitraum von 12 Jahren im Vergleich zu den Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen ist. Nach den aktuellen Erwartungen wird der S&P 500 in den nächsten 12 Jahren um 9,9 Prozent jährlich hinter den Staatsanleihen zurückbleiben.

Dann gibt es noch die Anlegerstimmung, die Hussman anhand der Gleichförmigkeit der Bewegungen in Tausenden von Wertpapieren misst. Wenn die Messung flach verläuft, wie in den Jahren 2000 und 2008, war dies in der Vergangenheit schlecht für Aktien.

Schließlich gebe es noch die Häufung von Warnsignalen für eine Überdehnung des Marktes, die mit früheren großen Abschwungphasen vergleichbar sei. Zu den einzelnen Warnsignalen, die Hussman beobachtet, gehören verschiedene technische Indikatoren, zum Beispiel dass der S&P 500 innerhalb von 2 Prozent seines 5-Jahres-Hochs liegt, während weniger als 72 Prozent der Aktien unter ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen und 2,5 Prozent der Aktien gleichzeitig neue 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





