VCI Global gewinnt seinen ersten KI-Vertrag im Wert von 16 Millionen US-Dollar

Diese innovative Live-Streaming-Plattform integriert eine umfassende Entwicklungsstrategie, die auf KI-Servern basiert, die von NVIDIA H200 Tensor Core GPUs betrieben werden, sowie die KI-Software von V-Gallant nutzt. Die Plattform ist darauf ausgelegt, hochwertiges Live-Streaming mit digitalen Mensch-Avataren zu ermöglichen und interaktive Erlebnisse zu bieten, die den Industriestandards entsprechen und eine optimierte Benutzererfahrung (UX) gewährleisten. Diese Lösungen sind für eine nahtlose Integration in das eigene Ökosystem und für die Kompatibilität mit großen Plattformen wie Tencent Holdings Ltd., Meta Platforms, Inc., TikTok und Instagram entwickelt. Zusätzlich automatisieren sie kritische Funktionen wie Inhaltsmoderation, Personalisierung, Nutzerengagement und Produktionsprozesse, was die Benutzererfahrung erheblich verbessert und tiefere Verbindungen zwischen Inhaltserstellern und Publikum fördert.

Der malaysische E-Commerce-Anbieter bietet eine robuste Plattform, die eine Vielzahl an E-Commerce-Aktivitäten erleichtert und sowohl Konsumenten als auch Händlern Sofort-Rabatte und Cashback-Programme über Partnernetzwerke bietet. Diese innovative Plattform verfügt über eine nahtlose E-Payment-Lösung, die sowohl für Online- als auch für stationäre Einzelhandelsumgebungen ausgelegt ist und das Einkaufserlebnis für alle Nutzer verbessert. Zum 25. September 2024 verfügt die Plattform über ein starkes Netzwerk von fast 3 Millionen registrierten Nutzern und mehr als 2.000 registrierten Händlern, was ihre wachsende Reichweite und ihren Einfluss im E-Commerce-Markt widerspiegelt.

Laut Statista wird der E-Commerce-Markt in Südostasien voraussichtlich bis 2029 einen Umsatz von etwa 120 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,42 % von 2024 bis 2029. Die Nutzerzahl wird voraussichtlich bis 2029 auf über 260 Millionen ansteigen, was einer Nutzerpenetrationsrate von 39,8 % entspricht. Zudem wird ein durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU) von etwa 680 US-Dollar prognostiziert, was das erhebliche Wachstumspotenzial in diesem dynamischen Markt unterstreicht.