Mit dieser Schrott-Aktie lässt sich richtig gutes Geld verdienen!

In den vergangenen zehn Jahren ging es für die Anteile des wertvollsten Entsorgungsunternehmens der Welt (inklusive Dividenden) um rund 450 Prozent bergauf. Dagegen wirkt der US-Gesamtmarktindex S&P 500 mit einer Gesamtrendite von 250 Prozent fast blass.

Stärkstes Wachstum seit zwei Jahren

Am Dienstag kann sich die Aktie weiter steigern, denn das Unternehmen hat am Montagabend sehenswerte Quartalszahlen präsentiert, die von Anlegern honoriert werden.

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte der Konzern seinen Erlös um 7,9 Prozent. Das ist die höchste Wachstumsrate seit zwei Jahren. Mit einem Umsatzergebnis von 5,61 Milliarden US-Dollar konnte Waste Management die Erwartungen der Analysten außerdem um 100 Millionen US-Dollar übertreffen.

Auch der pro Aktie erzielte Gewinn fiel besser aus als erwartet. Das Unternehmen präsentierte mit 1,96 US-Dollar einen Ertrag um 8 Cent über den Schätzungen. Vor 12 Monaten hatte Waste Management lediglich 1,63 US-Dollar je Anteilsschein erwirtschaftet. Der Anstieg beträgt hier also rund 20 Prozent.

Nettogewinn deutlich gestiegen

Insgesamt fuhr der Abfallentsorger einen bereinigten Nettogewinn von 790 Millionen US-Dollar ein, nach 664 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Ohne Bereinigungen wie Aktienvergütungen und einmalige Aufwendungen betrug der Nettoertrag 760 Millionen US-Dollar.

Dieser ist neben einem erhöhten Sammelaufkommen und höheren Entsorgungspreisen auch weiteren Effizienzverbesserungen zu verdanken. Die EBITDA-Marge kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 30 Basispunkte auf 29,9 Prozent.

Vor dem Hintergrund dieses guten Abschneidens hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr um 0,25 Prozentpunkte auf ein Plus von 6,0 Prozent angehoben. In der Pressemitteilung spricht das Management außerdem von einem "hohen Momentum für den Rest des Geschäftsjahres" und bekundete seinen festen Willen, das Unternehmen auch in 2025 für ein überdurchschnittliches Wachstum positionieren zu wollen.

Aktie zieht an, überwindet Widerstand

Nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten auf der Stelle trat – einerseits gaben Anleger der hohen Bewertung der Aktie Zeit aufzuholen, andererseits empfanden einige Investoren den Übernahmepreis für Mitbewerber Stericycle als zu hoch – startet sie am Dienstag durch und legt um rund 4,5 Prozent zu.

Das ist eine ganze Menge für das sonst schwankungsarme Papier. Zwar hatten Optionshändler vorab eine Kursbewegung um 4,9 Prozent eingepreist, in den Quartalen zuvor lag die implizierte Kursreaktion aber stets im 3-Prozent-Bereich.

Mit dem Anstieg überwindet Waste Management den Horizontalwiderstand bei 215 US-Dollar und könnte in den kommenden Wochen Kurs auf das bei 225 US-Dollar liegende Allzeithoch nehmen.

Fazit: Qualität hat ihren Preis

Waste Management ist ein Unternehmen mit außergewöhnlich hoher Qualität. Das unterstreicht die deutliche Outperformance gegenüber der Gesamtmarktentwicklung und wird durch die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen einmal mehr unter Beweis gestellt.

Diese Qualität kommt allerdings auch zu einem hohen Preis. Auf Basis der für 2024 erwarteten Gewinne ist das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 29 bewertet, für das kommende Geschäftsjahr beträgt das erwartete KGV bereits 26.

Das liegt zwar noch im Rahmen des historischen Bewertungsdurchschnitts, ist für ein Unternehmen mit einer einstelligen Wachstumsrate aber durchaus beachtlich und verdeutlicht den Premiumaufschlag, den Anleger für Waste Management zu bezahlen bereit sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

