Great Pacific Gold ernennt Callum Spink zum neuen Vice President für Exploration

Vancouver, BC – 29. Oktober 2024 – Great Pacific Gold Corp. („Great Pacific Gold“ oder „GPAC“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:GPAC – WKN:A3EQ9X – OTCQX:FSXLF) hat vor kurzem ein 5.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Projekt Kesar in Papua-Neuguinea in der Nähe der Grenze zu den Kainantu-Minenkonzessionen von K92 Mining begonnen. Das Unternehmen gab außerdem kürzlich bekannt, dass die Vorbereitungen für ein Feldprogramm 2025 auf seinem Wild Dog-Projekt in der Provinz East New Britain, PNG, begonnen haben.

Da sich die Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Kesar und Wild Dog in Papua-Neuguinea konzentrieren, freut sich das Unternehmen, die Ernennung von Herrn Callum Spink zum Vizepräsidenten für Exploration bekannt zu geben.

Herr Spink bringt 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Exploration und Ressourcenentwicklung mit, die sich durch eine Erfolgsbilanz in komplexen geologischen Gebieten, insbesondere in Papua-Neuguinea, auszeichnet. Herr Spink hat sich in hochrangigen Explorationsfunktionen hervorgetan, unter anderem in seiner jüngsten Position als leitender Explorationsgeologe bei Porgera, Papua-Neuguinea, für Barrick Gold. Seine frühere Erfahrung erstreckt sich auf die Positionen des Superintendenten und des leitenden Geologen bei Unternehmen wie Newcrest (Lihir), Northern Star Resources und Pacgold, was seine Fähigkeit unterstreicht, die strategische Projektentwicklung voranzutreiben und durch strenge geologische Bewertungen einen nachhaltigen Wert zu schaffen.

Herr Spink ist auf Projektmanagement, 3D-Modellierung und fortgeschrittene geostatistische Analysen spezialisiert und verfügt über ausgefeilte Fähigkeiten in der Interpretation des Untergrunds, der Gestaltung von Bohrprogrammen und der Identifizierung von Zielen mit hoher Priorität. Seine geologische Explorationserfahrung hat es ihm ermöglicht, komplexe Explorationsprogramme von der Planung bis zur Entdeckung zu leiten. Herr Spink nutzt seine technischen Fähigkeiten und seine strategische Vision, um Entdeckungen voranzutreiben und das Ressourcenwachstum zu optimieren, und sorgt so für wirkungsvolle Explorationsergebnisse und die Schaffung von Shareholder Value.

