Mit dem von der ANICAV geförderten internationalen Programm "Red Gold From Europe" setzen sich verarbeitete Tomaten "Made in Italy" auf dem europäischen Markt durch

NAPLES, Italien, Oktober 29, 2024 /PRNewswire/ -- Der Markt entwickelt sich schnell für italienische verarbeitete Bio-Tomaten aus dem "Red Gold From Europe" Projekt, das von ANICAV (dem nationalen Verband für industrielle pflanzliche Lebensmittelkonserven) gefördert und von der Europäischen Union mitfinanziert wird. Ziel des Projekts ist die Förderung des Verbrauchs und die Unterstützung des Exports von italienischen Bio-Tomatenkonserven nach Deutschland . Zu den bemerkenswerten Wachstumsfaktoren gehören die Steigerung der durchschnittlichen Produktion und des Verbrauchs auf lange Sicht sowie ein Produkt - Italienische Tomaten - von höchster Qualität in Bezug auf Geschmack, Vielseitigkeit, Sicherheit und Herkunft. Tatsächlich werden Tomatenkonserven aus biologischem Anbau immer mehr geschätzt und auf dem Markt immer sichtbarer, was auf die Anbautechniken, die Zertifizierung, die Verpackung und die hervorragende Qualität der italienischen Tomaten zurückzuführen ist.

Die Gesamtimporte von Dosentomaten (konventionell plus ökologisch) nach Deutschland beliefen sich im Jahr 2023 auf rund 787,6 Millionen Euro, davon kamen allein 480,4 Millionen Euro aus Italien (530.553 Tonnen insgesamt, davon 342.150 aus Italien). Der Import von Bio-Tomatenkonserven aus Italien lag im Jahr 2023 bei rund 31,77 Millionen Euro und damit um fast 7,25 Millionen höher als 2022. Etwa 48,3 % aller importierten italienischen Dosentomaten sind ganz oder in Stücken, während der Anteil der ganzen oder in Stücken verpackten Dosentomaten allein bei den Bioprodukten auf über 60 % steigt.

"Wir sprechen von der Natur in der Dose", erklärt Marco Serafini, Präsident der ANICAV. "Unsere Produkte stammen aus einem Land, das sich perfekt für die Landwirtschaft eignet, das reich an qualitativ hochwertigen Produkten ist und eine große Vielfalt an Pflanzen und Gemüsesorten bietet, die jeden Tag geerntet und auf unseren Tisch gebracht werden können. Tomaten in Dosen Bio-Tomaten sind ein wichtiger Bestandteil der Lieferkette für verarbeitete Tomaten, da das Bewusstsein und die Sensibilität der Verbraucher für die Qualität der von ihnen gekauften Produkte und den Schutz der Umwelt zunehmen. Dies ist ein deutlicher Trend in Nordeuropa und insbesondere in den vier Zielländern des Projekts: Schweden, Deutschland, die Niederlande und Dänemark".