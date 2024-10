Warum ausländische Subunternehmer auf dem Bau Segen und Fluch zugleich sein können und wie Unternehmen sich absichern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Zossen (ots) - Auf deutschen Baustellen wird immer häufiger mit ausländischenSubunternehmen gearbeitet, denn sie sind nicht nur günstiger und flexibler,sondern verfügen oft auch über eine andere Arbeitsmoral. Gleichzeitig birgt dieZusammenarbeit ungeahnte Risiken - von fehlenden Versicherungen überunzureichende Qualifikationen bis hin zur Schwarzarbeit lauern eine Reihe vonFallstricken, die Bauleitern schnell zum Verhängnis werden können. Die Kundenvon Torsten Grüß müssen sich darüber keine Gedanken machen: Mit TGLLüftungsmontagen hat er sich auf die Vermittlung ausländischer Fachkräftespezialisiert und kümmert sich als Bindeglied zum Endkunden darum, sämtlicheRisiken abzusichern. Warum es für Unternehmen gefährlich ist, direkt mitausländischen Subunternehmern zusammenzuarbeiten, wovon die Kunden von TGLLüftungsmontagen profitieren und was er anders macht als seine Wettbewerber,verrät Torsten Grüß in diesem Artikel.In Deutschland entscheiden sich immer weniger Menschen für eine Ausbildung imHandwerk: Die körperliche Arbeit, die projektbezogene Erforderlichkeit,Überstunden zu leisten und die Bereitschaft, zusätzliche Verantwortung zuübernehmen, lässt sich mit der Wertekultur jüngerer Generationen kaum nochvereinbaren, was den Fachkräftemangel in der Baubranche weiter verschärft. Sokommen Handwerks- und Bauunternehmen nicht umhin, auf Personalvermittlungen undSubunternehmer zurückzugreifen. Die Suche nach kostengünstigen und flexiblenLösungen hat zur Etablierung von Geschäftsmodellen geführt, die insbesondere aufdie Vermittlung polnischer Arbeitskräfte setzen. Doch bei klassischer Leiharbeitund vor allem der Zusammenarbeit mit ausländischen Subunternehmen ist Vorsichtgeboten, denn neben einer möglicherweise minderwertigen Dienstleistungsqualitätlauern auch rechtliche, steuerliche sowie haftungstechnische Risiken, die nichtunterschätzt werden sollten. "Kommt es auf der Baustelle zu einem Unfall odereiner Überprüfung durch die deutsche Steuerbehörde, wird es für den Bauleiterschnell unbequem, wenn es zwischen ihm und dem ausländischen Subunternehmer keinBindeglied gibt, um Rechtsfolgen abzusichern", warnt Torsten Grüß von TGLLüftungsmontagen."Das heißt allerdings nicht, dass eine Zusammenarbeit mit ausländischen Kräftennicht möglich ist. Wichtig ist nur, auf die richtigen Kräfte zu setzen", fährtder Unternehmer fort. "Deswegen lege ich den Fokus meiner Dienstleistung nichtnur auf die Vermittlung qualifizierter Fachkräfte, sondern auch auf einen