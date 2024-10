Wie digitale Sichtbarkeit den Wettbewerbsvorteil bei der Neukundengewinnung in der Industrie sichert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Industriebetriebe kämpfen aktuell nicht nur mit dem akutenFachkräftemangel, sondern auch mit den sinkenden Auftragszahlen. Zurückzuführenist diese Entwicklung nicht allein auf einen allgemeinen Nachfragerückgang,sondern auch auf die veralteten Marketing- und Vertriebsstrategien vielerUnternehmen. Luka Glavas und Lukas Weiner von der matchandmake GmbH setzen sichdafür ein, Industrie- und Handwerksbetriebe mit modernen Ansätzen zukunftssicherund wettbewerbsfähig zu machen. Mit innovativen Lösungen sorgen sie dafür, dassihre Kunden auch in Krisenzeiten erfolgreich bleiben. Wie digitale Sichtbarkeitden Wettbewerbsvorteil bei der Neukundengewinnung in der Industrie sichert,erfahren Sie im Folgenden.In der Industrie stellt digitale Sichtbarkeit längst nicht mehr nur einenWettbewerbsvorteil dar, sondern hat sich zur unverzichtbaren Grundlage für dieNeukundengewinnung entwickelt. Unternehmen sehen sich einem zunehmend digitalenMarkt gegenüber, in dem potenzielle Kunden sich über Plattformen wie Google,B2B-Portale und LinkedIn informieren. Auch der moderne Einkaufsprozess findetzunehmend in der digitalen Welt statt. In der Folge verbringen Entscheider immermehr Zeit damit, online nach Lösungen und Lieferanten zu suchen. Um nicht vonder Konkurrenz überholt zu werden, müssen Unternehmen daher aktiv ihre digitaleSichtbarkeit steigern. "Eines steht unweigerlich fest: Die Welt ist digital",betont Luka Glavas, der gemeinsam mit Lukas Weiner die matchandmake GmbHgegründet hat. "Industrie- und Handwerksunternehmen stehen folglich vor derHerausforderung, neue Wege in der Kundengewinnung zu gehen. Andernfalls laufensie Gefahr, sich schon bald in einer Abwärtsspirale wiederzufinden.""Der Druck, in der digitalen Landschaft präsent zu sein, ist höher denn je",fährt Lukas Weiner fort. "Umso wichtiger ist es, sich von der Konkurrenzabzuheben, um für Entscheider sichtbar zu werden. Andernfalls besteht dasRisiko, dass Anfragen unweigerlich an die Konkurrenz verloren gehen." Gemeinsamhaben Luka Glavas und Lukas Weiner einen Anlaufpunkt für Industrie- undHandwerksunternehmen geschaffen, die den neuen Herausforderungen aktiv begegnenmöchten. Ihre Mission ist es, ihre Kunden mit digitalen Strategien sicher in dieZukunft zu führen - ein Ziel, das die beiden Experten bereits seit einiger Zeitverfolgen. Ursprünglich haben sie die matchandmake GmbH gegründet, umUnternehmen bei der Mitarbeitersuche und Digitalisierung zu unterstützen. Heute