IT-Störung bei DHL

crostock schrieb 03.05.24, 08:01

Bei DHL sind die Pakstationen zudem ein extremer Wettbewerbsvorteil. Es gibt inzwischen so viele von denen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Konkurrenz noch Platz für eigene finden kann. Wenigstens in meiner Region ist das so. Der Kostenvorteil scheint dabei so groß zu sein, dass Amazon selbst ohne Prime kostenlos an Pakstationen liefert. Es ist also für Amazon billiger an DHL Pakstation zu liefern als den eigenen Lieferdienst zu nutzen.