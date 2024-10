Alibaba & JD.com: "Dies ist der Katalysator, um wieder einzusteigen"

"Alibaba und JD.com wurden aufgrund der pessimistischen Erwartungen an das Konsumwachstum wahrscheinlich zu niedrig gehandelt, sodass die Anleger jetzt, mit der Wende in Peking, Chancen sehen", sagte Hsu. Und weiter: "Dies ist der Katalysator, um wieder einzusteigen."

Chinas Wirtschaft wuchs in den ersten drei Quartalen des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent. Peking hat sich für 2024 ein Wirtschaftswachstum von etwa 5 Prozent zum Ziel gesetzt.

In Bezug auf Alibaba prognostizierte Hsu weiter, dass die Aktie von ihrem derzeit niedrigen Niveau aus zulegen und in naher Zukunft möglicherweise 150 US-Dollar pro Aktie erreichen könnte, was einer Aufwärtsprognose von 50 Prozent entspricht. Wenn es in China wieder Anzeichen für ein Konsumwachstum gebe, könne die Aktie auf 200 US-Dollar pro Aktie steigen, sich gegenüber dem aktuellen Niveau also verdoppeln.

Hsu sagte weiter, er sehe JD.com ähnlich wie Alibaba, wobei seine Präferenz zwischen den beiden hauptsächlich von Bewertungskennzahlen bestimmt werde. "Die Überbewertung des einen gegenüber dem anderen basiert ausschließlich darauf, wo sie gerade gehandelt werden, in Bezug auf das Bewertungsverhältnis, und Alibaba ist billiger, also mögen wir es aus diesem Grund etwas mehr", fügte er hinzu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion