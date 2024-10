Skoda präsentiert die Sondermodellreihe Tour für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Kunden profitieren von bis zu 3.000 Euro Preisvorteil



> Kleinwagen Skoda Fabia Tour startet ab 22.770 Euro (Skoda Fabia 1,0 MPI 59 kW

(80 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 109 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - E)



> Kompakter Skoda Scala Tour beginnt bei 27.550 Euro (Skoda Scala 1,0 TSI 70 kW

(95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 104 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - E)





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Volkswagen (VW) Vz Aktie Beiträge: 20.740 Beiträge:

> Vielseitiges Crossover-Modell Skoda Kamiq Tour steht ab 29.300 Euro zur Wahl(Skoda Kamiq 1,0 TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 6,2l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 113 - 141 g/km; CO2-Klasse: C - E)> Kompakt-SUV Skoda Karoq Tour ist ab 34.590 Euro bestellbar (Skoda Karoq 1,0TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 - 6,9 l/100 km;CO2-Emissionen (kombiniert): 117 - 157 g/km; CO2-Klasse: D - F)> Octavia Tour und Octavia Combi Tour gibt es ab 33.670 (Skoda Octavia 1,5 TSIACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km;CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - E) beziehungsweise34.170 Euro (Skoda Octavia Combi 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch(kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km;CO2-Klasse: C - E)> Tour-Modelle bieten attraktives Gesamtpaket, das zum BeispielLeichtmetallfelgen, die Design Selection Loft und mehrere AusstattungspaketebeinhaltetSkoda führt eine neue Sondermodellreihe für fünf Baureihen ein: Fabia, Scala,Kamiq, Karoq und Octavia sind ab sofort als umfangreich ausgestatteteSondermodelle Tour bestellbar. Skoda stattet sie mit attraktivenLeichtmetallfelgen und der Design Selection Loft, Lodge beim Octavia, aus. Zudemgehören mehrere Ausstattungspakete dazu. Beim Kauf sparen die Kunden bis zu3.000 Euro gegenüber einem Serienmodell mit vergleichbarer Ausstattung.Skoda erweitert das Angebot der fünf Modelle Fabia, Scala, Kamiq, Karoq undOctavia um die attraktiven Sondermodelle Tour. Diese stattet Skoda mit beliebtenKomfortmerkmalen und hochwertigen Ausstattungspaketen aus, die sonst optionalsind. Kunden profitieren dabei von einem Preisvorteil in Höhe von bis zu 3.000Euro gegenüber dem Kauf eines vergleichbaren Serienmodells. Die Tour-Modelleziert ein Emblem an den Kotflügeln. Im Inneren bestimmt die Design SelectionLoft mit zeitlosen Tönen in Schwarz und Grau das Bild.Der Skoda Fabia Tour besitzt graue 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Proximaund eine Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung. Die umfangreiche