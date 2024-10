IT-Fachkräfte sind Mangelware? Tim Marquardt von Marquardt Medien klärt auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schneverdingen (ots) - Die IT-Branche wächst Tag für Tag - aber die Fachkräftereichen kaum aus. Um Abhilfe zu schaffen, steht Tim Marquardt von MarquardtMedien IT-Unternehmen als Partner in Sachen Recruiting zur Seite. Mit einemeigenen Team aus Recruiting- und Social-Media-Experten macht er seine Kunden inihrer Region als attraktive Arbeitgeber bekannt, sodass neue Bewerbungen wie vonselbst bei ihnen eingehen. Hier beleuchtet er das viel diskutierte Problem desFachkräftemangels und nimmt aktuelle Studien zu dessen Entwicklung unter dieLupe.Das rasante Wachstum des KI-Sektors stellt IT-Unternehmen derzeit vor großeProbleme: Während einerseits die Nachfrage nach Personal immer weiter wächst,kommen kaum ausreichend Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nach. So schätzt Bitkom,dass 2023 rund 149.000 Stellen unbesetzt blieben. Bis 2040 soll es etwa 663.000freie Stellen mehr als IT-Fachkräfte geben - ein Drittel aller Stellen wirdunbesetzt bleiben. Die Lage ist also angespannt. "Aktuell gibt es in derIT-Branche zwei gegensätzliche Strömungen", fasst Tim Marquardt zusammen."Einerseits treiben KI und Digitalisierungsinitiativen die Nachfrage nachIT-Fachkräften in die Höhe, andererseits kürzen viele Firmen ihre IT-Budgets, umGeld einzusparen.""Hohe Nachfrage und Fachkräftemangel gehen traditionell Hand in Hand - die Lageist jedoch nicht hoffnungslos. Denn trotz aller wirtschaftlichen Unsicherheitbleibt die IT-Branche auf Wachstumskurs. Dies treibt auch die Nachfrage nachFachkräften weiter an", so der Experte weiter. "So besagen Studien wie dieLünendonk-Studie 2023 immer wieder, dass die Nachfrage fortlaufend wächst." AlsGründer und Inhaber von Marquardt Medien ist Tim Marquardt ein deutschlandweitführender Experte für das Recruiting in der IT-Branche. Dabei setzt er aufpsychologisch fundierte Ansätze, um die Zielgruppe seiner Kunden individuell undeffektiv anzusprechen. In Kombination mit Sichtbarkeit und Überzeugungskraft inden Stellenanzeigen versorgt er so seit 2020 jährlich eine große Zahl anIT-Dienstleistern mit qualifizierten Fachkräften.KI unter den stärksten WachstumsfeldernGerade im noch relativ jungen Feld KI entstehen quasi tagtäglich neueArbeitsplätze und teils sogar neue Berufsfelder: So werden neben den klassischenSystemadministratoren und Programmierern auch Entwickler händeringend gesucht,die sich auf die Integration von KI und die Arbeit mit ebendieserspezialisieren. "Die Lünendonk-Studie 2023, die sich mit dem Markt für