localsearch eröffnet KMU neue Möglichkeiten mit Bing-Copilot

Zürich (ots) - localsearch bietet nun Online-Werbung auf dem Microsoft

KI-Assistenten Copilot an. Damit eröffnen sich KMU neue Wege, die Zielgruppe zu

erreichen .



Wer künftig im Chat mit dem KI-Assistenten Bing-Copilot nach Antworten sucht,

könnte dabei auf eine Anzeige von localsearch stossen - und das mit gutem Grund.

Denn ab sofort können kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz

ihre Online-Werbung über localsearch gezielt auf Bing und der innovativen

KI-Plattform Copilot platzieren. Als führende Marketing- und Werbepartnerin für

Schweizer KMU nimmt localsearch damit eine Vorreiterrolle ein.





Werben über den KI-Assistenten eröffnet für KMU eine völlig neue Möglichkeit,ihre Zielgruppen zu erreichen und zugleich die Art und Weise, wie Nutzer Werbung(https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) konsumieren, grundlegend zuverändern. Die Vorteile liegen auf der Hand:- Personalisierte Ansprache: KI-basierte Technologien ermöglichen eine präziseAnsprache der Zielgruppe, in Echtzeit und basierend auf ihrem individuellenVerhalten.- Dialogbasierte Interaktionen: Der dialogorientierte Ansatz von Copilotermöglicht Nutzern, direkt auf Anzeigen zu reagieren und diese aktiv in ihreSuche und Kaufentscheidungen einzubinden. Diese lebendige Interaktion zwischenNutzer und KI fördert ein höheres Engagement, sorgt für ein positivesKundenerlebnis und steigert Conversions.- Grosse Reichweite (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251) : Mit über10 Milliarden generierten Chats und Bildern schafft der KI-Assistent Copiloteine völlig neue Dimension der Kommunikation zwischen Unternehmen undKonsumenten.- Erhöhte Klickrate: Aus ihren Erfahrungen wissen die Experten bei localsearch,dass Copilot-Anzeigen eine um 1,4-fach höhere Klickrate als klassischeSuchanzeigen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206) verzeichnen, ohnedas Nutzererlebnis zu beeinträchtigen, was zu einer effektiveren undnutzerfreundlichen Ansprache führtlocalsearch erklärt: So funktioniert die Anzeigenschaltung auf Copilotlocalsearch übernimmt für KMU die komplette Kampagnenplanung und -umsetzung, vonder strategischen Beratung bis zur laufenden Optimierung. Unternehmen könnenihre Zielgruppenpräferenzen und -kriterien festlegen, die KI von Copilotanalysiert diese Daten und spielt die Anzeigen gezielt den passenden Nutzernaus.Dank der kontinuierlichen Interaktion im Copilot-Chat wird die Werbungintelligent an die Anfrage und den Kontext der Nutzer angepasst. Diesedynamische Ausspielung maximiert die Relevanz der Anzeigen für die Nutzer.Mit dieser Erweiterung ihrer Services festigt localsearch ihre Rolle alsVorreiterin im digitalen Marketing und unterstützt Schweizer KMU dabei, ihreSichtbarkeit in der digitalen Welt auszubauen und langfristig erfolgreich zuseinÜber localsearchhttps://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein SchweizerUnternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietetBuchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovativeLösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zupräsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:Kontakt localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82mailto:stefan.wyss@localsearch.chhttp://www.localsearch.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/5897803OTS: localsearch