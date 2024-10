Pfizer hebt Prognose an!

➡️ WKN: MJ2TLS

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Heute gab es positive Nachrichten von Pfizer. Das letzter Quartal lief abermals unerwartet gut und aus diesem Grund wurde auch die Prognose für den bereinigten Gewinn für das Gesamtjahr nochmal nach oben angehoben. Auch aus saisonaler Sicht sieht es positiv aus bis Ende des Jahres und auch die Analysten sehen Potenzial in der Aktie. Da die Aktie von Pfizer aktuell an einer wichtigen Unterstützung notiert, wird nun ein Discount Call Optionsschein von Morgan Stanley gekauft. Mit diesem Discount Call Optionsschein (WKN: MJ2TLS) lässt sich eine potenzielle Rendite von +53,20% (oder: +82,99% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video.