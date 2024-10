Alternativen zu VW-Werksschließungen erarbeiten

Kampfkater1969 schrieb heute 13:18

Man würdige die Besetzung des Aufsichtsrats, die Hausmacht der Landespolitik Niedersachsen, die Hausmacht der IG Metall.....



Alles hat seine Zeit, möglicherweise auch der Automobilstandort Deutschland längst seinen Zenit überschritten.



Wenn man würdigt, wie aktuell in China KFZ gebaut werden...HIGHTech Fabriken.....dagegen ist alles an VW Fabriken in Deutschland sowas von "Gestern"....zuviel Personal nötig und dieses extrem zu teuer.



Bisher waren weltweit genug Kunden dafür bereit, für einen Minderwert einen Mehrpreis zu zahlen...vor allem in Ländermakrt China bei "MARKE...BRAND VW".....ist vorbei.....man sichte die Entwicklung der Absatzzahlen und Marktanteile von VW dort....



Und wer ist derzeit (!) schon weltweit der größte (!) Autoexporteur........Überraschung......nicht Deutschland.....CHINA.....



Und es hat erst begonnen, man würdige den aktuellen 5-Jahresplan von China.....die wollen weltweit alles plattmachen.....