US-Wahl 2024: Sektoren und Aktien, die von einer Trump- bzw. Harris-Wahl profitieren

Schon in der kommenden Woche, am 05. November 2024, stehen in den USA erneut Präsidentschaftswahlen an. Obwohl viele Wähler keinen der beiden Kandidaten (Donald Trump oder Kamala Harris) mögen, müssen sie sich doch entsprechend ihren politischen Präferenzen entscheiden.

Meist geraten regierende Parteien dabei ins Hintertreffen, weil sie aktuelle Entwicklungen verantworten müssen, die nicht immer alle Interessengruppen vollständig befriedigen. So kommt es, dass die Wetten trotz einer wachsenden Wirtschaft, niedrigen Arbeitslosigkeit und steigenden Aktienmärkten mit 61,8 Prozent für einen Wahlsieg durch Donald Trump stehen (29.10.2024).