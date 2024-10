Eurokurs behauptet sich über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nach einem kurzem Durchhänger berappelt und knapp über 1,08 US-Dollar gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0802 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau wie am Vorabend. Zwischenzeitlich war der Eurokurs bis auf 1,0769 Dollar abgesackt, hatte sich dann aber schnell erholt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0774 (Montag: 1,0818) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9282 (0,9244) Euro.

Ein besser als erwartet ausgefallenes Konsumklima in Deutschland hatte dem Kurs im frühen Handel keinen Auftrieb geben. Auch gemischt ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA hinterließen keine deutlichen Spuren. So sank im August die Zahl der offenen Stellen, was auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hindeutet. Allerdings hat sich die Stimmung der Verbraucher im Oktober unerwartet stark aufgehellt und den besten Wert seit Beginn des Jahres erreicht.